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تحتفل روسيا اليوم الخميس بعيد الوحدة الوطنية والشعبية، ذكرى الانتفاضة الشعبية التي تم على أثرها طرد الغزاة البولنديون من موسكو في نوفمبر عام 1612، حيث مثلت الانتفاضة نهاية عصر المحن وكانت نقطة تحول في الحرب البولندية الروسية التي استمرت في الفترة ما بين (1605-1618).

وتوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سيفاستوبول، للمشاركة في الفعاليات الاحتفالية هناك بمناسبة يوم الوحدة الشعبية.

وأضاف خلال الاحتفالية إلى سكان سيفاستوبول، والقرم، وكافة مواطني روسيا وفى مدينة سيفاستوبول البطلة، وفي جميع أنحاء البلاد الشاسعة، يتم الاحتفال بيوم الوحدة الشعبية، حيث مخصص لتلك القيم الأساسية الرئيسية القريبة والمفهومة لكل منا: وهي الحب الصادق للوطن الأم، واحترام أسلافنا، والسعي لكي نكون جديرين بمآثرهم العسكرية.

وقام الرئيس بوضع الزهور عند المجمع التذكاري في سيفاستوبول، المكرس لنهاية الحرب الأهلية، وفقا لـ«نوفوستي».

وفي عام 1613 وضع القيصر ميخائيل رومانوف عيدًا باسم يوم تحرير موسكو من الغزاة البولنديين. وجرى الاحتفال به في الإمبراطورية الروسية حتى 1917، أعيد عيد الوحدة الوطنية في الاتحاد الروسي في 2005، حيث يجري الاحتفال بأحداث عام 1612 بدلًا من أحداث 1917 في 4 نوفمبر من كل عام.