أخبار عاجلة

تفاصيل قضاء الداخلية على خط الصعيد وعصابته في جبال أسوان -
سرب "الفرسان الروس" يحط في الإمارات لمعرض دبي الجوي 2021 -
ملعب خليفة الدولى يستضيف ودية منتخب أفغانستان للسيدات مع لاعبات قطر -
موراى بعد فوزه على سينر ببطولة ستوكهولم للتنس: قادر على الفوز أمام أى لاعب -
رئيس الإسماعيلي: الأرجنتيني خوان براون يصل اليوم.. ولا نمانع بيع المحمدى للأهلى -
الأهلى يواجه جمعية الشبان المسيحيين وأسوان في دوري المرتبط رجال لتنس الطاولة -
بعد زيادة معدلات العنف والطلاق.. أول تحرك برلماني لإنشاء وحدات الإرشاد الأسري بالوزارات -
«الزراعيين» يعلن إنطلاق مارثون انتخابات إختيار النقيب وأعضاء مجلس الإدارة 30 يناير المقبل -
مياه «الوادي الجديد»: 83 مليون جنيه للإحلال والتجديد بالمحافظة خلال 2021 - 2022 -
نائبة تشكر محافظ أسوان على «استجابته السريعة» لفتح 10 فصول لطلاب التمريض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

القبض على 8 مخالفين لنظام الإقامة ارتكبوا سرقة المركبات المتعطلة وتفكيك أجزائها والمتاجرة بها

Print
القبض على 8 مخالفين لنظام الإقامة ارتكبوا سرقة المركبات المتعطلة وتفكيك أجزائها والمتاجرة بها القبض على 8 مخالفين لنظام الإقامة ارتكبوا سرقة المركبات المتعطلة وتفكيك أجزائها والمتاجرة بها
7 سودانيين ومصري.. تم استرداد 5 مركبات قبل تفكيكها

القبض على 8 مخالفين لنظام الإقامة ارتكبوا سرقة المركبات المتعطلة وتفكيك أجزائها والمتاجرة بها

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على "8" مخالفين لنظام الإقامة؛ "7" من الجنسية السودانية، و"1" من الجنسية المصرية، ارتكبوا سرقة المركبات المتعطلة وتفكيك أجزائها والمتاجرة بها عبر منافذ بيع المستعمل، متخذين من أحد المواقع مقراً لجرائمهم، فيما تم استرداد "5" مركبات قبل شروعهم في تفكيكها، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"سكني": إتاحة 700 وحدة بالمنطقة الشرقية للحجز بأسعار تبدأ من 309 آلاف ريال

"سكني": إتاحة 700 وحدة بالمنطقة الشرقية للحجز بأسعار تبدأ من 309 آلاف ريال

جازان.. القبض على شخص يحمل 19 كيلوجرامًا من الحشيش مخبأة في خزان وقود مركبة

جازان.. القبض على شخص يحمل 19 كيلوجرامًا من الحشيش مخبأة في خزان وقود مركبة

لهذا السبب المهم.. احذر بدء يومك بتناول الموز!

لهذا السبب المهم.. احذر بدء يومك بتناول الموز!

شاهد "مدني تبوك" يُخمد حريقًا اندلع في عمارة ويفك احتجاز مقيم

شاهد "مدني تبوك" يُخمد حريقًا اندلع في عمارة ويفك احتجاز مقيم