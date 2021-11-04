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«طالبت بالدعاء لها».. حلا شيحة تثير القلق على سهير البابلي

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«طالبت بالدعاء لها».. حلا شيحة تثير القلق على سهير البابلي «طالبت بالدعاء لها».. حلا شيحة تثير القلق على سهير البابلي

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أثارت الفنانة حلا شيحة قلق الجمهور بشأن الحالة الصحية للفنانة الكبيرة سهير البابلي، خاصة بعد تعرضها لوعكة صحية تسببت في دخولها العناية المركزة بأحد المستشفيات .

ونشرت «شحية»، صورة للفناة الكبيرة سهير البابلي عبر خاصية «الأستوري»، بحسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة :«دعواتكم للحاجة سهير البابلي ربنا يشفيها ويخفف عنها».

وكان كشف الإعلامي محمد مصطفى شردي، أمس، آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة الكبيرة سهير البابلي، وقال خلال تقديم برنامجه «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، الأربعاء، «دعواتي للفنانة الكبيرة الرائعة سهير البابلي، وسهير تدهورت صحتها بشكل كبير في الأيام الأخيرة».

وأضاف: «سهير البابلي منعت الأكل ومبتتكلمش خالص، ونتمنى لها الشفاء لأنها أسعدتنا».

المصرى اليوم

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