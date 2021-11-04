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أولى مشاركات ويجز التمثيلية.. عمرو سلامة يكشف البوستر الرسمي لمسسل «بيمبو»

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أولى مشاركات ويجز التمثيلية.. عمرو سلامة يكشف البوستر الرسمي لمسسل «بيمبو» أولى مشاركات ويجز التمثيلية.. عمرو سلامة يكشف البوستر الرسمي لمسسل «بيمبو»

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كشف المخرج عمرو سلامة عن البوستر الدعائي الرسمي لمسلسله الجديد «بيمبو»، الذي من المقرر عرضه على أحد المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، من بطولة أحمد مالك وهدى المفتي ومغني الراب ويجز في أول مشورع ثميلي له .

نشر «سلامة» البوستر عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلق عليه قائلاً:«نقدم لكم أول بوستر لـ مسلسلنا الجديد بيمبو، والمسلسل من أعمال منصة شاهد الأصلية وشركة فيلم فاكتوري، والمسلسل من بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، وويجز بجانب عدد كبير من ضيوف الشرف والوجوه الجديدة».

بوستر مسلسل بيمبو

وأضاف: المسلسل من تأليف محمد أديب، بجانبه عدد من الكُتاب الشباب الرائعين، وتشارك معيّ في إخراج حلقات من المسلسل، المخرج الرائع عمر رشدي، واختتم كلامه قائلا: رهاننا أنكم سترون عملا مختلفا جدًا«.

وينشغل عمرو سلامة حاليا في تصوير فيلم «برا المنهج»، وتدور أحداثه حول علاقة صداقة غير مسبوقة تنشأ بين رجل بالغ وصبي يعاني من تنمر زملائه في المدرسة، لينطلقا معاً في رحلة فريدة لإكتشاف وتحقيق الذات

المصرى اليوم

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