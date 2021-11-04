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بعد إعلان شاكوش عن أغنية جديدة معه.. «الموسيقيين» تتوعد عمر كمال

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بعد إعلان شاكوش عن أغنية جديدة معه.. «الموسيقيين» تتوعد عمر كمال بعد إعلان شاكوش عن أغنية جديدة معه.. «الموسيقيين» تتوعد عمر كمال

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أعلن مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن أغنية جديدة تجمع بينه وبين صديقه عمر كمال من خلال منشور كتبه على حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، ليصبح عمر كمال في أزمة مع نقابة الموسيقيين بسبب تعاونه مع شاكوش الموقوف عن الغناء بقرار من النقابة.

قال المستشار علاء عامر في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»: «أن حسن شاكوش ليس عضوا بنقابة الموسيقيين، وليس للنقابة سلطان عليه، ولكن إذا تعاون معه عمر كمال سيتم توقيع عقوبة عليه بصفته عضوا بالنقابة.

وأشار علاء عامر أن قرار منع حسن شاكوش عن الغناء يتمثل في منعه من إقامة الحفلات والغناء في الأفراح وبالقنوات الفضائية بالتعاون مع هذه المؤسسات، موضحاً أن النقابة لا تستطيع منعه من الغناء على اليوتيوب، فليس هناك إتفاقية تعاون بين النقابة واليوتيوب.

وأوضح المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين أن النقابة ستعاقب كل من يتعاون مع شاكوش من الأعضاء، سواء ملحنين أو موزعين أو غيرهم.

المصرى اليوم

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