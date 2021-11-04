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"مركز نجران" يستقبل مريضة تعاني من أورام الغشاء البريتوني

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أجريت لها عملية استغرقت 14 ساعة تكللت بالنجاح

استقبلت صحة نجران مريضة من إحدى دول الخليج تبلغ من العمر 59 عامًا، تعاني من وجود أورام منتشرة في الغشاء البريتوني.

وقالت صحة نجران أن المريضة تواصلت مع مراكز متقدمة عالمياً في مجال استئصال الأورام؛ حيث تم إرسال التقارير إلى مستشفى الملك خالد بمنطقة نجران، وبعد دراسة الحالة من قبل الأطباء في المركز وإعداد الخطة العلاجية، تم قبول الحالة.

وأضافت: تمكن مركز الأورام في مستشفى الملك خالد بنجران من استئصال جميع الأورام، ثم حقن العلاج الكيماوي المسخن في البطن "هايبك - HIPEC" في عملية استغرقت 14 ساعة تكللت بالنجاح.

وأكدت "صحة نجران" أن المريضة الآن تمر بمرحلة التعافي، وهي بصحة جيدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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