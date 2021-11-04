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مباراة الاتحاد السكندري وبيراميدز بث مباشر الآن في الدوري المصري الخميس 4-11-2021

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مباراة الاتحاد السكندري وبيراميدز بث مباشر الآن في الدوري المصري الخميس 4-11-2021 مباراة الاتحاد السكندري وبيراميدز بث مباشر الآن في الدوري المصري الخميس 4-11-2021

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الاتحاد السكندري يخوض لقاءا هاما ومرتقبا اليوم الخميس 4-11-2021 ضد بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2021 - 2022.

وينطلق اللقاء بين بيراميدز صاحب اللقاء وفريق الاتحاد السكندري الذي يقوده فنيا العميد حسام حسن، عند الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة بتوقيت الإمارات الشقيقة - أبوظبي - دبي.

أعلن حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري، قائمة فريقه التي تواجه بيراميدز الخميس 4-11- 2021على الدفاع الجوي، في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط، وذلك بعد تعادله مع سموحة (4-4) في الجولة الأولى، بينما فاز على فيوتشر (3-2) في الجولة الثانية.

وخرج من القائمة أحمد راشد، صبحي سليمان، لأسباب فنية، فيما لم يتواجد الغاني بنجامين بواتينج بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة زعيم الثغر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عبدالمنصف، أحمد يحيى.

الدفاع: داميون لوي، محمد عبدالسلام، محمد مجدي، السيد سالم، سعيدو سمبوريه، صبري رحيل، هشام صلاح.

الوسط: مروان عطية، خالد الغندور، فوزي الحناوي، أحمد نبيل مانجا، عبدالغني محمد، مورو ساليفو، كريم ممدوح، كريم الديب.

الهجوم: أحمد عادل «ميسي»، أحمد على، مابولولو.

المصرى اليوم

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