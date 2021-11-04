هل يحمي من الوفاة بـ«كورونا»؟.. بريطانيا توافق على العلاج بحبوب «مولنوبيرافير»

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كشفت شركتي «ميرك» و«ريدجباك» للعلاج الحيوي أنهما قدمتا طلب ترخيص استخدام حبوب مضادة لفيروس «كورونا» وتحمل اسم «مولنوبيرافير» لمنظمة الغذاء والدواء، للحصول على الموافقة على تناول الدواء.

ذلك الدواء هو مضاد للفيروسات يتم تناوله عن طريق الفم، كعلاج مضاد للمصابين بفيروس كورونا بدرجات تتفاوت بين الخفيفة والمعتدلة لدى البالغين، وفقًا للموقع الرسمي لشركة الدواء المنتجة للعقار «ميرك».

وفي المقابل، قدّمت الشركة مستندات تؤكد النتائج الإيجابية للعقار، حيث أثبتت تجارب سريرية أن العقار قلل من خطر الاستشفاء أو الوفاة بحوالي 50٪، 7.3 ٪ من المرضى الذين تلقوا «مولنوبيرافير» إما تم نقلهم إلى المستشفى أو ماتوا حتى اليوم 29، مقارنة بـ 14.1 ٪ من المرضى الذين عولجوا بدواء وهمي.

وخلال اليوم الـ29، لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات في المرضى الذين عولجوا بـ«مولنوبيرافير»، مقارنة بـ 8 وفيات في المرضى الذين عولجوا بدواء وهمي.

قال روبرت إم ديفيس، الرئيس التنفيذي لشركة «ميرك»: «يتطلب التأثير الاستثنائي لهذا الوباء أن نتحرك بإلحاح غير مسبوق، وهذا ما فعلته فرقنا من خلال تقديم هذا الطلب للعقار إلى إدارة الغذاء والدواء في غضون 10 أيام من تلقي البيانات».

وتابع: «نحن ممتنون للمرضى والمحققين في دراستنا، وبالطبع زملائنا الذين مثلوا معايير (ميرك) العالية للتميز العلمي والتزامنا الثابت تجاه المرضى.. أود أيضًا أن أغتنم هذه اللحظة لأحيي زملائنا في صناعة الأدوية والمتعاونين معنا في مجال الصحة العالمية للارتقاء إلى مستوى التحدي المتمثل في تقديم الأدوية واللقاحات لمكافحة (كورونا) لأن الأدوية واللقاحات ضرورية لجهودنا الجماعية».

واستكمل: «نحن نتطلع إلى العمل مع إدارة الغذاء والدواء على مراجعتها لطلبنا، والعمل مع الهيئات التنظيمية الأخرى حيث نبذل قصارى جهدنا لتقديم مولنوبيرافير للمرضى في جميع أنحاء العالم في أسرع وقت ممكن.. ونحن ممتنون للمحققين السريريين والمرضى الذين ساعدونا في الوصول بنا إلى هذا المعلم الهام. بدون مساهماتهم الكبيرة، لن يكون إنجاز اليوم ممكنًا».

وقال ويندي هولمان، الرئيس التنفيذي لشركة «ريدجباك»، إن عرض العلاج على إدارة الغذاء والدواء هو خطوة حاسمة نحو جعل «مولنوبيرافير» متاحًا للأشخاص الذين قد يستفيدون من دواء مضاد للفيروسات عن طريق الفم يمكن تناوله في المنزل بعد فترة وجيزة من تشخيص الإصابة بـ«بكورونا»، واستكمل: «يسعدنا أن نتشارك مع شركة (ميرك) والسلطات التنظيمية للمساعدة في توفير مولنوبيرافير للأشخاص الذين يحتاجون إليه في الولايات المتحدة وحول العالم».

ومنذ قليل، أعلنت بريطانيا أنها وافقت على السماح للشركتين بنشر علاجهم، لتصبح أول دولة في العالم تمنح الموافقة على استخدام حبوب مضادة لفيروس كورونا من إنتاج شركتي ميرك وريدجباك للعلاج الحيوي، في دفعة لمعركة التصدي للجائحة قد تغير من قواعد اللعبة، تلك الخطوة ستمنح الشركتين مساحة ومجال لنشر عقارهم وإثبات نجاحه في حماية البريطانيين من «كورونا».

وأوصت وكالة الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية باستخدام عقار «مولنوبيرافير» في أسرع وقت ممكن بعد ثبوت الإصابة بـ«كوفيد-19» وفي غضون خمسة أيام من ظهور الأعراض .

وهذا هو أول علاج فموي مضاد للفيروسات لـ«كوفيد-19» يحصل على موافقة ومن المنتظر أن يحظى قريبا بموافقة الجهات التنظيمية الأمريكية، وسيجتمع مستشارون أمريكيون هذا الشهر للتصويت على استخدام العقار الجديد .

وحظي العقار، الذي سيحمل الاسم التجاري لاجيفريو في بريطانيا، بمتابعة واسعة منذ أن أظهرت بيانات الشهر الماضي أنه يمكنه أن يخفض بمقدار النصف احتمالات الوفاة أو دخول المستشفى للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأعراض خطيرة لكوفيد-19 عند تناوله في وقت مبكر من المرض .

وفي بيان منفصل، قالت شركة ميرك، ومقرها الولايات المتحدة، إنها تتوقع إنتاج عشرة ملايين جرعة علاجية من العقار بنهاية هذا العام و20 مليونا على الأقل في عام 2022.