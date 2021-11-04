إجراءات مشددة ضد غير الجاديين في تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة بقنا

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عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، صباح الخميس، اجتماعًا موسعًا لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن الإزالة الفورية لكل التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف المائية والأراضي الزراعية، وذلك بحضور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء ضياء رفعت، مساعد مدير أمن قنا، والمهندس صبري مختار، وكيل وزارة الموارد المائية والري بقنا والأقصر، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ومدير وحدة استرداد أراضي الدولة.

من جانبه، كلَّف محافظ قنا بتشكيل لجنة برئاسة نائب محافظ قنا وعضوية كل من رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة لمتابعة موقف التعديات على المجاري المائية الصادر لها قرارات إزالة من قبل مديرية الموارد المائية والرى وتم تسليمه للوحدات المحلية، وذلك للتأكد من تطابق البيانات المذكورة في البيان بما هو على أرض الواقع وللتنسيق مع الأجهزة الأمنية لبدء حملات الإزالة الفورية على التعديات المستهدفة للمرحلة الثالثة من الموجة الثامنة عشر، موجهًا بضرورة البدء بإزالة الحالات البسيطة وذات الأولوية، لاسيما التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين، بالإضافة إلى إرسال تقرير يومي بالأعمال المنفذة لوحدة استرداد أراضي الدولة تمهيدا لإعداد قاعدة بيانات كاملة عن حالات التعدي والإزالة وموقف طلبات التقنين لتكون مرجع لمتخذي القرار.

مناقشة التعديات على أملاك الدولة بقنا

و شدد محافظ قنا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجاديين في سداد الرسوم المقررة، واستبعاد كل الطلبات التي لا تخضع لمنظومة الاسترداد مع التعامل بكل حزم مع غير الجاديين في عدم استلام أذونات الفحص، ورسوم المعاينة بالتنسيق مع مسئولي الوحدات المحلية بمراكز المحافظة، بالإضافة إلى تنظيم حملات دورية ومفاجئة على الأراضي، وإحالة أية حالات تعدى جديدة على أراضي الدولة إلى الجهات القضائية المختصة وفقاً للقانون.