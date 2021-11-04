سيف الدين الجزيري ينضم لقائمة تونس استعداداً لتصفيات المونديال

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ضم الجهاز الفني للمنتخب التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لقائمة نسور قرطاج استعدادا لخوض مباراتي الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب التونسي نظيره غينيا الاستوائية يوم 13 نوفمبر الجاري في الجولة الخامسة من التصفيات، على أن يستضيف منتخب زامبيا يوم 16 من الشهر الجاري على الملعب الأولمبي في رادس.

ويحتل المنتخب التونسي صدارة المجموعة الثانية في تصفيات كأس العالم برصيد 10 نقاط، ويأتي غينيا الاستوائية في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، وزامبيا ثالثاً برصيد 4 نقاط، وأخيرا موريتانيا برصيد نقطة واحدة.