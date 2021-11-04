التشكيل المتوقع لفريق طلائع الجيش فى مواجهة المقاولون العرب

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يحل الفريق الكروى الاول بنادى طلائع الجيش، ضيفا على نظيره المقاولون العرب، على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري العام.

يدخل طلائع الجيش المباراة فى المركز الاخير بدون نقاط، فيما يدخل فريق المقاولون العرب المباراة فى المركز العاشر برصيد 3 نقاط.

ومن المتوقع ان يخوض عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد ناصف، محمد علي الجويني، على الفيل، حسن مجدي.

خط الوسط: عمرو السيسي، مهند لاشين، عبدالرحمن محمد.

خط الهجوم: ميدو جابر، جون أنطوي، أحمد سمير.