أخبار عاجلة

سفير السعودية بالفلبين يلتقي بوزير خارجيتها -
عسير تستعد لاستقبال الزوار -
"حوراء النسائي" بلجنة الأفلاج يُنهي تدريب 72 فتاة لتأهيلهن لسوق العمل -
«ما بينزلش من البيت بسبب كورونا».. طارق الشناوي ينفي شائعات حول اعتزال عادل إمام (فيديو) -
6.8 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك الإسكندرية أكتوبر -
واصل الإرتفاع.. سعر الذهب اليوم فى مصر وعالميا صباح الخميس 11-11-2021 -
إيران تٌهدد بتدمير إسرائيل في حال شنت أي هجوم عليها -
ضبط 3283 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة -
«قومى المرأة» ينعى الفنانة جاذبية سرى -
خبراء الأمن السيبراني:زيادة مخاطر الهجمات الالكترونية علي الأشخاص والمؤسسات بعد كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

التشكيل المتوقع لفريق طلائع الجيش فى مواجهة المقاولون العرب

Print
التشكيل المتوقع لفريق طلائع الجيش فى مواجهة المقاولون العرب التشكيل المتوقع لفريق طلائع الجيش فى مواجهة المقاولون العرب

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يحل الفريق الكروى الاول بنادى طلائع الجيش، ضيفا على نظيره المقاولون العرب، على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري العام.

يدخل طلائع الجيش المباراة فى المركز الاخير بدون نقاط، فيما يدخل فريق المقاولون العرب المباراة فى المركز العاشر برصيد 3 نقاط.

ومن المتوقع ان يخوض عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد ناصف، محمد علي الجويني، على الفيل، حسن مجدي.

خط الوسط: عمرو ، مهند لاشين، عبدالرحمن محمد.

خط الهجوم: ميدو جابر، جون أنطوي، أحمد سمير.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السيسي يصدر قرارا بفصل معاون بالنيابة العامة (تفاصيل)

السيسي يصدر قرارا بفصل معاون بالنيابة العامة (تفاصيل)

السيسي يتوجه إلى فرنسا للمشاركة في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا

السيسي يتوجه إلى فرنسا للمشاركة في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا

سفير مصر في فرنسا: مشاورات مستمرة بين السيسي وماكرون تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية

سفير مصر في فرنسا: مشاورات مستمرة بين السيسي وماكرون تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية

أول تعليق من انتصار السيسي عقب زيارتها لقرية شما بالمنوفية

أول تعليق من انتصار السيسي عقب زيارتها لقرية شما بالمنوفية