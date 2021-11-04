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التشكيل المتوقع لفريق المقاولون العرب أمام طلائع الجيش

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التشكيل المتوقع لفريق المقاولون العرب أمام طلائع الجيش التشكيل المتوقع لفريق المقاولون العرب أمام طلائع الجيش

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يستضيف الفريق الكروى الاول بنادى المقاولون العرب، نظيره طلائع الجيش، على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري العام.

يدخل فريق المقاولون العرب المباراة فى المركز العاشر برصيد 3 نقاط، بينما يدخل طلائع الجيش المباراة فى المركز الاخير بدون نقاط.

ومن المتوقع ان يخوض عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب المباراة بتشكيل مكون من:

محمود أبو السعود في حراسة المرمى.

خط الظهر: باسم علي، محمد سمير، فاروقا نور الدين، حسن الشامي.

خط الوسط: أحمد مجدي، محمد حمدي زكي، عبد الرحمن جبنة، عبد الله ياسين، لويس إدوارد.

ويقود الهجوم: جون أوكلي

المصرى اليوم

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