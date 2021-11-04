الجزيري ومعلول يقودان تونس فى التصفيات الافريقية لكأس العالم

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن الجهاز الفنى لمنتخب تونس، عن قائمة " نسور قرطاج" التى تستعد لخوض مباراتى الجولتين الخامسة و السادسة من التصفيات الافرقية المؤهلة لبطولة كاس العالم فى قطر المقرر له عام 2022

حيث يستعد المنتخب التونس لمواجهة غينيا الاستوائية فى 13 نوفمبر الجاري على ارض ملعب ستاد رادس فى تونس، ومواجهة زامبيا يوم 16 من الشهر نفسه ، حيث يسعي الجهاز الفنى لتونس للحفاظ على صدارة المجموهة التى يعتليها برصيد 10 نقاط ، وتحل غينيا الاستوائية في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، وزامبيا ثالثاً برصيد 4 نقاط، وأخيرا موريتانيا برصيد نقطة واحدة

وشهدت القائمة التى اعلنها الجهاز الفنى انضمام سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك، وعلى معلول الظهير الايسر للنادى الاهلي، حيث يوجه الثنائي الى تونس عقب مباراة القمة بين الأهلي و الزمالك المقرر لها غداً " الجمعة" على ارض ملعب ستاد القاهرة فى تمام الساعة الثامنة مساء