أخبار عاجلة

سفير السعودية بالفلبين يلتقي بوزير خارجيتها -
عسير تستعد لاستقبال الزوار -
"حوراء النسائي" بلجنة الأفلاج يُنهي تدريب 72 فتاة لتأهيلهن لسوق العمل -
«ما بينزلش من البيت بسبب كورونا».. طارق الشناوي ينفي شائعات حول اعتزال عادل إمام (فيديو) -
6.8 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك الإسكندرية أكتوبر -
واصل الإرتفاع.. سعر الذهب اليوم فى مصر وعالميا صباح الخميس 11-11-2021 -
إيران تٌهدد بتدمير إسرائيل في حال شنت أي هجوم عليها -
ضبط 3283 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة -
«قومى المرأة» ينعى الفنانة جاذبية سرى -
خبراء الأمن السيبراني:زيادة مخاطر الهجمات الالكترونية علي الأشخاص والمؤسسات بعد كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الجزيري ومعلول يقودان تونس فى التصفيات الافريقية لكأس العالم

Print
الجزيري ومعلول يقودان تونس فى التصفيات الافريقية لكأس العالم الجزيري ومعلول يقودان تونس فى التصفيات الافريقية لكأس العالم

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن الجهاز الفنى لمنتخب تونس، عن قائمة " نسور قرطاج" التى تستعد لخوض مباراتى الجولتين الخامسة و السادسة من التصفيات الافرقية المؤهلة لبطولة كاس العالم فى قطر المقرر له عام 2022

حيث يستعد التونس لمواجهة غينيا الاستوائية فى 13 نوفمبر الجاري على ارض ملعب رادس فى تونس، ومواجهة زامبيا يوم 16 من الشهر نفسه ، حيث يسعي الجهاز الفنى لتونس للحفاظ على صدارة المجموهة التى يعتليها برصيد 10 نقاط ، وتحل غينيا الاستوائية في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، وزامبيا ثالثاً برصيد 4 نقاط، وأخيرا موريتانيا برصيد نقطة واحدة

وشهدت القائمة التى اعلنها الجهاز الفنى انضمام سيف الدين الجزيري مهاجم ، وعلى معلول الظهير الايسر للنادى الاهلي، حيث يوجه الثنائي الى تونس عقب مباراة القمة بين الأهلي و الزمالك المقرر لها غداً " الجمعة" على ارض ملعب ستاد القاهرة فى تمام الساعة الثامنة مساء

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الزمالك يصالح مدحت شلبي.. وجبريل يتحدي الجماهير

الزمالك يصالح مدحت شلبي.. وجبريل يتحدي الجماهير

محمد عمارة: حسام حسن أناني جدا.. والأهلى فارق بكتير عن الزمالك

محمد عمارة: حسام حسن أناني جدا.. والأهلى فارق بكتير عن الزمالك

بعثة المنتخب تجرى مسحة طبية فى لوندا استعدادا لمواجهة أنجولا

بعثة المنتخب تجرى مسحة طبية فى لوندا استعدادا لمواجهة أنجولا

لاعب الزمالك: كيروش لا يعرف المجاملات.. واختياراته خير مثال

لاعب الزمالك: كيروش لا يعرف المجاملات.. واختياراته خير مثال