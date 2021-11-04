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وزير الري: الموافقة على تحويل جزء من مصرف بلبيس لمحور مروري بعرض 50 متر

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وزير الري: الموافقة على تحويل جزء من مصرف بلبيس لمحور مروري بعرض 50 متر وزير الري: الموافقة على تحويل جزء من مصرف بلبيس لمحور مروري بعرض 50 متر

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ترأس الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الخميس، اجتماعًا بحضور اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، وعدد من قيادات وزارة الري وممثلي وزارتي الإسكان والبيئة لمناقشة موقف الاستغناء عن جزء من مصرف بلبيس بمنطقة المرج والقلج بمحافظتي القاهرة والقليوبية لصالح المحافظتين.

وقال «عبدالعاطي» إن التنسيق والعمل المتكامل بين مختلف أجهزة الدولة هو سمة العمل الحكومي في الفترة الحالية بما يؤدي لسرعة الإنتهاء من تنفيذ المشروعات المختلفة التي تخدم المواطنين وتعمل على حسن استخدام الموارد المائية وتحسين نوعيتها وحماية البيئة وتوفير الخدمات المختلفة التي يحتاجها المواطنين.

وأضاف وزير الري أنه تم عقد هذا الاجتماع لبحث موقف الاستغناء عن جزء من مصرف بلبيس لمسافة 5 كيلو متر لعدم وجود مساحات زراعية عليه بهدف إنشاء محور مروري لخدمة أهالي المنطقة بعرض 50 متر، مشيرًا إلى أنه تم مناقشة موقف مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها حاليًا بالمناطق المحيطة بالمصرف (المرج – القلج – مؤسسة الزكاة – بركة الحاج)، وسبل نقل ناتج غسيل مرشحات محطة مياه الشرب الرئيسية بالمرج إلى محطة معالجة الجبل الأصفر.

وأوضح «عبدالعاطي» أنه تم بحث سبل تفعيل منظومة التعامل مع المخلفات المنزلية في المناطق المحيطة بالمصرف بهدف تجميعها والتخلص منها بشكل آمن، مع القيام بعملية تطهير للمصرف من المخلفات قبل الاستغناء عنه وبما ينعكس على تحسين الوضع البيئي بالمناطق المحيطة بالمصرف.

المصرى اليوم

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