مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021/2022 لمحافظة قنا

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عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الاجتماع الدوري لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021/2022 ، وآليات تنفيذ تلك المشروعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، والعمل على تحقيق التنمية في مختلف القطاعات تماشيًا مع الجهود المبذولة للدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدَّمة للمواطنين ، وتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة ، وخلق المزيد من فرص العمل للشباب ، بحضور المهندس صالح محمود مدير عام مديرية الطرق والنقل بقنا ، و الدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، و رؤساء الوحدات المحلية ، وعدد من القيادات التنفيذية.

مناقشة الموازنة العامة الجديدة بقنا

ناقش محافظ قنا خلال الاجتماع نسب التنفيذ ومعدلات الأداء للخطة الاستثمارية وما تضمنته من اعتمادات ومصروفات وما هو متبقى وجارى الصرف منه على تنفيذ المشروعات التنموية بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة ، وفقا للاحتياجات الفعلية والأولويات للمديريات الخدمية والوحدات المحلية بما يحقق الصالح العام وخدمة المواطنين.

مناقشة الموازنة العامة الجديدة بقنا

وأضاف أن مسئولي الوحدات المحلية لمراكز المدن طلبوا خلال الاجتماع إتاحة مبلغ ١٣٦ مليون جنيه من قيمة الخطة الاستثمارية لتنفيذ عددًا من المشروعات ضمن خطة الربع الثاني من العام المالي الجاري.

مناقشة الموازنة العامة الجديدة بقنا

كما شدد على سرعة تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة بالمراكز والمدن والمديريات الخدمية طبقا للجداول الزمنية المقررة ورفع معدلات الأداء للاستفادة من المبالغ المرصودة مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال لدخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وفي سياق متصل، كلَّف محافظ قنا مسئولى الخطة والموازنة بالمحافظة برفع تقرير شهري مفصل ، موضحًا به معدلات الأداء ونسب الإنجاز في تنفيذ الخطة ، وفى نهاية الاجتماع أشار محافظ قنا إلى ضرورة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينهم لتذليل كافة المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام، لتحقيق استراتيجية ورؤية مصر 2030.