تشييع جثمان وزير الداخلية الأسبق «حسن الألفي» من مسجد الشرطة

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شيعت، اليوم الخميس، جنازة اللواء حسن الألفي وزير الداخلية الأسبق، من مسجد الشرطة بالتجمع الأول، وسط اجراءات أمنية مشددة.

وشارك عدد كبير من قيادات وزارة الداخلية الحاليين والسابقين في تشيع جثمان الراحل، حيث حضر التشييع وزراء الداخلية السابقون، «اللواء محمد إبراهيم، اللواء منصور العيسوي، واللواء أحمد جمال الدين»، كما شارك فى التشييع وزير البترول الأسبق أسامة كمال.

توفي وزير الداخلية الأسبق، اللواء حسن الألفي، مساء أمس عن عمر ناهز 86 سنة. تولى حسن الألفى وزارة الداخلية في فترة عصيبة من 1993 حتى 1999، خلفًا للواء محمد عبدالحليم موسى، وكانت المواجهات بين الدولة ووزارة الداخلية مع الجماعات الإسلامية المتطرفة ليكون له الكلمة الأخيرة في دحر الإرهاب ومحاصرتهم.

يعد الألفي وزير الداخلية الخامس في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، حيث عمل قبل توليه الوزارة محافظًا لأسيوط، ثم محافظًا لسوهاج، وكان قد عمل بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قبل اختياره محافظًا ثم وزيرًا للداخلية.

ولد «الألفي» في مارس 1936 بمحافظة الشرقية والتحق بكلية الشرطة وتدرج في المناصب، بحيث عمل بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، وفي أبريل 1993، عيّن الألفي وزيرا للداخلية ليتعرض بعدها بأشهر قليلة لمحاولة اغتيال عندما فجر أحد أعضاء تنظيم الجهاد نفسه في موكبه أمام الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وقد قُتل عضو التنظيم بينما أصيب اللواء حسن الألفي وعدد من حراسه في الحادث.

وأُقيل، الألفي، عقب مذبحة الأقصر في 17 نوفمبر 1997 ليكون خامس وزير للداخلية في عهد الرئيس السابق حسني مبارك ليخلفه في المنصب اللواء حبيب العادلي.