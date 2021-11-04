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تجديد حبس قاتل طالب كفر الشيخ 15 يوما

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تجديد حبس قاتل طالب كفر الشيخ 15 يوما تجديد حبس قاتل طالب كفر الشيخ 15 يوما

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جدد قاضي الاستئناف بدائرة الأحداث بمحكمة كفرالشيخ، اليوم الخميس، حبس المتهم «م ح أ» 18 سنة، 15 يوماً، في واقعة اتهامه بقتل طالب بالصف الثاني الثانوي بكفر الشيخ، ذبحًا بسبب مشاجرة نشبت بينهما مساء الإثنين الماضي، بمنطقة الـ47 بمدينة كفرالشيخ.

كان قد تبلغ لقسم شرطة أول كفرالشيخ من أحد المستشفيات باستقباله جثة أحد الأشخاص طالب- مقيم بدائرة القسم، وبها جرح ذبحى بالرقبة، وكشفت التحريات حدوث مشادة كلامية بين المتوفـى وطالب حال تواجدهما بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ لتلقى الدروس الخصوصية، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها بالتعدى على المتوفـى بقطعة زجاج فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أسفرت جهود قطاع الأمن العام عن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بأنه حال سيره وزملائه شاهد المجنى عليه يتعدى بالضرب على طفل صغير فقام بمحاولة الدفاع عنه، إلا أن المتوفـى حاول التعدى عليه بالضرب وتشاجرا سوياً وقام بالتقاط قطعة زجاج مكسورة من الأرض بقايا زجاجة مياه غازية وتعدى بها على المجنى عليه فأودى بحياته.

المصرى اليوم

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