أخبار عاجلة

سفير السعودية بالفلبين يلتقي بوزير خارجيتها -
عسير تستعد لاستقبال الزوار -
"حوراء النسائي" بلجنة الأفلاج يُنهي تدريب 72 فتاة لتأهيلهن لسوق العمل -
«ما بينزلش من البيت بسبب كورونا».. طارق الشناوي ينفي شائعات حول اعتزال عادل إمام (فيديو) -
6.8 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك الإسكندرية أكتوبر -
واصل الإرتفاع.. سعر الذهب اليوم فى مصر وعالميا صباح الخميس 11-11-2021 -
إيران تٌهدد بتدمير إسرائيل في حال شنت أي هجوم عليها -
ضبط 3283 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة -
«قومى المرأة» ينعى الفنانة جاذبية سرى -
خبراء الأمن السيبراني:زيادة مخاطر الهجمات الالكترونية علي الأشخاص والمؤسسات بعد كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

العراق يضبط 4 حاويات محملة بمواد كيميائية خطرة في ميناء أم قصر

Print
العراق يضبط 4 حاويات محملة بمواد كيميائية خطرة في ميناء أم قصر العراق يضبط 4 حاويات محملة بمواد كيميائية خطرة في ميناء أم قصر
مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد

العراق يضبط 4 حاويات محملة بمواد كيميائية خطرة في ميناء أم قصر

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم "الخميس"، عن ضبط حاويات تحتوي على "مواد كيميائية خطرة" في ميناء أم قصر.

وأفادت الهيئة في بيان بأنه "بناء على المعلومات الواردة من جهاز المخابرات الوطني، تمكنت الهيئة من ضبط أربع حاويات محملة بمواد كيميائية خطرة مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد، في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي".

وأضافت أن المواد تجاوزت المدة القانونية المسموحة لبقائها في الميناء؛ وفقاً لوكالة الأنباء العراقية.

وذكرت الهيئة أنه جرى تشكيل لجنة من الجهات المختصة، وتنظيم محضر ضبط أصولي، والإحالة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"حوراء النسائي" بلجنة الأفلاج يُنهي تدريب 72 فتاة لتأهيلهن لسوق العمل

"حوراء النسائي" بلجنة الأفلاج يُنهي تدريب 72 فتاة لتأهيلهن لسوق العمل

إصابة حارس "الأخضر" فواز القرني قبل مواجهة أستراليا بساعات

إصابة حارس "الأخضر" فواز القرني قبل مواجهة أستراليا بساعات

بسبب دقيقة ونصف دولار.. سائق قطارات يُقاضي شركته باليابان

بسبب دقيقة ونصف دولار.. سائق قطارات يُقاضي شركته باليابان

الأرصاد تنبّه من أتربة مثارة وأمطار رعدية على جازان

الأرصاد تنبّه من أتربة مثارة وأمطار رعدية على جازان