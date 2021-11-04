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محافظ النعيرية يطلق فعاليات حملة "مكارم الأخلاق"

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تعنى بإبراز جهود المملكة في تعزيز القيم والآداب

محافظ النعيرية يطلق فعاليات حملة

أطلق محافظ النعيرية المكلف منصور بن زيد الداود، في مكتبه، أعمال حملة "مكارم الأخلاق" بالمحافظة.

واستمع "الداود" لشرح عن الحملة وأهدافها من رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة النعيرية الشيخ مبارك بن محمد القحطاني، التي تشتمل على العديد من البرامج التوعوية التي تُعنى بالتوعية بأهمية مكارم الأخلاق الحسنة، والتحذير من الأخلاق السيئة.

كما تُعنى بإبراز جهود المملكة العربية ودورها في تعزيز مكارم الأخلاق والقيم والآداب والسلوك من خلال رسائل مؤثرة تبث عبر وسائل الإعلام الإلكتروني واللوحات الإرشادية والشاشات الإلكترونية.

من جهته أكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، أهمية دور الشراكات مع الجهات الحكومية والأهلية لنشر المحتوى الوقائي والتوعوي للحملات على أوسع نطاق بالمنطقة.

وتحظى هذه البرامج بمتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، وتأتي ضمن خطط الرئاسة العامة الوقائية المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله-.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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