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رد صادم من مرتضي منصور علي عرض حسين لبيب بضم الأتربي والمندوة لقائمته

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رد صادم من مرتضي منصور علي عرض حسين لبيب بضم الأتربي والمندوة لقائمته رد صادم من مرتضي منصور علي عرض حسين لبيب بضم الأتربي والمندوة لقائمته

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مازالت أصداء المكاملة الهاتفية الأخيرة بين حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك مع المستشار مرتضي منصور رئيس النادي تلقى بظلالها على الاحداث وسير العملية الانتخابية داخل النادي خصوصا بعدما أعلن لبيب عدم خوضه الانتخابات وإعلانه دعمه لمرتضي منصور وقائمته في الانتخابات المقبلة.

وكشف مرتضي منصور، رئيس النادي عن مفاجأة من العيار الثقيل بإعلانه أن حسين لبيب عرض عليه ضم ثلاثة اعضاء من لجنته الحالية لقائمته في الانتخابات المقبلة وهم محمد الاتربي وهاني بيرزي وحسام المندوة الحسيني.

حسين لبيب - صورة أرشيفية

ورصدت المصري اليوم رد المستشار مرتضي منصور، على حسين لبيب بانه شبه انتهى من تشكيل قائمته ووجه له ردا صادما بانه جهز قائمته الانتخابية التي تضم العديد من الوجوه الجديدة والمفاجآت بالاضافة للاستعانة بعناصر خبرة من مجلسه الحالي الذي عملوا معه على مدار السنوات الماضية.

مرتضي: لن اخون قائمتي

وأبلغ «مرتضي منصور»، خلال المكالمة حسين لبيب بأنه لن يخون أي فرد من قائمته ولن يتراجع عن ضم أي فرد من أفراد قائمته.

هل ينضم المندوه لقائمة مرتضي منصور؟

وعلمت «المصري اليوم» أن عرض لبيب لمرتضي منصور قد لا يتم الموافقة عليه كاملا وقد يكون هناك نية للاستعانة بفرد واحد فقط من الثلاثة واقربهم حسام المندوة.

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