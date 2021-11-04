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قررت السكة الحديد إعادة تشغيل عدد من القطارات المتوقفة وتعديل تركيبها بعربات محسنة تحيا مصر.

وقال بيان للهيئة إن هذا يأتي في ظل التحديث المستمر التي تتبعه الهيئة القومية لسكك حديد مصر وخاصة في مجال الوحدات المتحركة لتحقيق أقصى سبل الراحة والأمان لجمهور الركاب.

وأشارت إلى أن مواعيد القطارات التي تم إعادة تشغيلها هي:

أولا: إعتباراً من يوم 5/11/2021

إعادة تشغيل وتعديل وزيادة تركيب قطار 501 ركاب طنطا/ قلين/شربين بعدد 7 عربات محسنة سيماف، حيث يقوم من طنطا الساعة 20:20 يصل شربين 12:15 صباح اليوم التالى.

ثانيا:إعتباراً من يوم 6/11/2021

يتم إعادة تشغيل وتعديل وزيادة تركيب قطار 506 ركاب شربين / قلين/ طنطا بعدد 7 عربات محسنة سيماف، حيث يقوم من شربين الساعة 6:15 صباحاً وامتداد مسيره لطنطا بدلاً من قلين حيث يصل طنطا الساعة 10:30 صباحاً.

كما يتم تعديل وزيادة تركيب قطارات 488/465/466/ 499 ركاب شربين / قلين / طنطا / دمنهور والعكس جدولهم الحالى بعدد 7 عربات محسنة سيماف .

وأيضا يتم زيادة تركيب قطارات 485/490/493/498/452 ركاب طنطا / شربين / قلين والعكس جدولهم الحالى بعدد 7 عربات مطوره.

كما تقرر أيضاً تعديل تركيب قطار 803/876 ركاب طنطا / قلين / شربين والعكس وفقاً لجدولهم الحالى بعدد 7 عربات محسنة «تحيا مصر» .

ثالثا :إعتباراً من يوم 5/11/2021

تقرر تعديل تركيب القطار رقم 217 ركاب المنصورة /المطرية بجدوله الحالى.

رابعا: إعتباراً من يوم 6/11/2021

يتم تعديل تركيب القطارات أرقام 37/62/43/68 – 206/211/214 ركاب المنصورة / المطرية – المنصورة / دمياط والعكس جدولهم الحالى بعدد 6 عربات محسنة «تحيا مصر».

وكذلك تقرر إعادة تشغيل قطارى 202/203 ركاب المنصورة / المطرية والعكس وتعديل تركيبهم بعدد 6عربات محسنة «تحيا مصر»، حيث يقوم القطار رقم 203 من محطة المنصورة الساعة 4:10 صباحاً يصل المطرية دقهلية الساعة 6:25 صباحاً، يقوم القطار رقم 202 من المطرية دقهلية الساعة 5:00 صباحاً يصل المنصورة 7:25 صباح، كما يقوم القطار رقم 204 من المطرية دقهلية الساعة 5:55 صباحاً يصل المنصورة 8:10 صباحاً .

خامسا: إعتباراً من يوم 6/11/2021 يتم تعديل تركيب قطارات 227/230/241/244 ركاب طنطا / الزقازيق والعكس جدولهم الحالى بعدد 6 عربات محسنة «تحيا مصر» .