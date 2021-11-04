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واقعة بلطجي الفيوم الذي احتجز حماته وزوجته وأطلق النار عليهما، ثم قام بخطف أبنائه من المنزل وفر هارباً، هزت أرجاء منطقة منشأة عبدالله في محافظة الفيوم وأصابت الأهالي بالرعب والفزع .

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، قد تلقت بلاغا من شرطة النجدة بسماع أهالي منطقة منشأة عبدالله بمحافظة الفيوم دوي إطلاق النيران وصوت صرخات واستغاثة من المجني عليها داخل منزل مسجل خطر بمدخل القرية المجاور للطريق الدائري في الفيوم، وانتقل ضباط الشرطة إلى مكان البلاغ.

التفاصيل الكاملة لواقعة بطلجي الفيوم.. الأمن اقتحم منزله بعد 30 ساعة محاصرة.. والمتهم سوابق في قضية قتل( فيديو

نجحت قوات الأمن العام من اقتحام منزل «بلطجي الفيوم» وإنقاذ الرهائن من أسرته، والقبض على المتهم، خلال مداهمة قوات الأمن للمنزل ومحاصرته لمدة تجاوزت 30 ساعة، وعقب تبادل إطلاق النار أسفر عن إصابة المتهم.

التفاصيل الكاملة لواقعة بطلجي الفيوم.. الأمن اقتحم منزله بعد 30 ساعة محاصرة.. والمتهم سوابق في قضية قتل(فيديو)

كانت أجهزة الأمن، قد تلقت بلاغا من الأهالي، بسماع صوت إطلاق أعيرة نارية بمنزل على الطريق الدائري بمدينة الفيوم، في محيط هذه المنطقة.

انتقلت أجهزة الأمن، إلى مكان البلاغ، وبحسب المعلومات الأولية، وفرضت كردونا أمنيا في محيط القرية التي يوجد بها المنزل، حفاظا على الأرواح، واستمر الكردون الأمني، لليوم الثاني على التوالي.

التفاصيل الكاملة لواقعة بطلجي الفيوم.. الأمن اقتحم منزله بعد 30 ساعة محاصرة.. والمتهم سوابق في قضية قتل(فيديو)

المتهم قام بقتل حماته ومتهم في قضية قتل قبل عام من ارتكابه الواقعة الأخيرة.

قالت التحريات الأولية إن رجلا خمسينيا تبين أنه مسجل خطر قام بإطلاق النيران على أسرته ثم أغلق المنزل وفرا هاربا بعد أن خطف أبناءه رهينة ليحتمي بهم من أجهزة الأمن.

وأضافت التحريات، أن المتهم نشبت بينه وبين زوجته مشاجرة أخرج على أثرها سلاحا ناريا، وأطلق النيران على زوجته ثم على حماته التي تصادف تواجدها داخل المنزل في هذا التوقيت، ولم تكشف التحريات عن عدد المصابين وضحايا الحادث.

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وقالت وزارة الداخلية في بيان بعد القبض على البلطجي إنه تبين قيامه بقتل والدة زوجته قبل عملية الاقتحام بساعات، وأكدت أنه المتهم مارس كل أنواع التعذيب ضد أفراد الأسرة المختطفة بالضرب بكل قسوة خلال ساعات الاحتجاز، وعثر لدى البلطجى على سلاح آلى وبندقية وعدد من الطلقات النارية.

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