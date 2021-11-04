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«الداخلية» تكشف ملابسات تداول قيام قائد سيارة بقيادتها برعونة على أحد الطرق بالقاهرة

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«الداخلية» تكشف ملابسات تداول قيام قائد سيارة بقيادتها برعونة على أحد الطرق بالقاهرة «الداخلية» تكشف ملابسات تداول قيام قائد سيارة بقيادتها برعونة على أحد الطرق بالقاهرة

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله من أحد الحسابات الشخصية على «فيس بوك» بشأن قيام قائد سيارة بقيادتها برعونة على أحد الطرق بالقاهرة.

قالت الداخلية في بيان اليوم الخميس: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله من أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» بشأن قيام قائد سيارة نصف نقل بقيادة السيارة مُحملة بحمولة زائدة برعونة بأحد الطرق مُعرضاً حياته والآخرين للخطر، بإجراء التحريات والكشف عن السيارة تبين أنها مقيدة باسم (سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة) وأنه وراء ارتكاب الواقعة. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية».

المصرى اليوم

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