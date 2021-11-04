أخبار عاجلة

سفير السعودية بالفلبين يلتقي بوزير خارجيتها -
عسير تستعد لاستقبال الزوار -
"حوراء النسائي" بلجنة الأفلاج يُنهي تدريب 72 فتاة لتأهيلهن لسوق العمل -
«ما بينزلش من البيت بسبب كورونا».. طارق الشناوي ينفي شائعات حول اعتزال عادل إمام (فيديو) -
6.8 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك الإسكندرية أكتوبر -
واصل الإرتفاع.. سعر الذهب اليوم فى مصر وعالميا صباح الخميس 11-11-2021 -
إيران تٌهدد بتدمير إسرائيل في حال شنت أي هجوم عليها -
ضبط 3283 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة -
«قومى المرأة» ينعى الفنانة جاذبية سرى -
خبراء الأمن السيبراني:زيادة مخاطر الهجمات الالكترونية علي الأشخاص والمؤسسات بعد كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

بريطانيا أول دولة توافق على عقار Molnupiravir لكورونا

Print
بريطانيا أول دولة توافق على عقار Molnupiravir لكورونا بريطانيا أول دولة توافق على عقار Molnupiravir لكورونا
أعلنت بريطانيا اليوم، أنها أصبحت أول دولة في العالم توافق على عقار «Molnupiravir» المضاد لكورونا، من إنتاج مختبرات ميرك الأمريكية الذي يعتبر أداة أساسية في مكافحة الجائحة.

وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد في بيان «إنه يوم تاريخي لبلادنا، لأن المملكة المتحدة باتت أول دولة في العالم توافق على مضاد للفيروسات، يمكن تناوله في المنزل للعلاج من كوفيد-19» مؤكدا أن «ذلك سيغير وضع الأفراد الضعفاء، والذين يعانون من قصور في المناعة، بتمكينهم قريبا من استخدام هذا العلاج الثوري».

ووافقت وكالة ضبط العقاقير البريطانية على استخدام «مولنوبيرافير» من قبل الأشخاص، الذين يعانون من أعراض خفيفة إلى معتدلة لمرض كوفيد-19، ومن عامل واحد على الأقل من شأنه تعريضهم بشكل خطر للوباء، مثل البدانة والسكري وأمراض القلب وتجاوز سن الستين.

وتعمل مضادات الفيروسات مثل «مولنوبيرافير»، على خفض قدرة الفيروس على التكاثر ما يلجم المرض.

ومنافع هذه العقاقير مزدوجة، إذ تسمح بتجنب الإصابة بأعراض خطرة، فضلا عن أنها تخفف من احتمال انتقال العدوى إلى مخالطي الشخص المصاب.

ويعطى هذا العقار إلى المصاب، في الأيام التي تلي تشخيص إصابته، وهو يخفض بالنصف احتمال دخول المستشفى، على ما جاء في تجربة سريرية أجرتها ميرك.

وأعلنت البريطانية التي تواجه إصابات، هي من الأعلى في العالم في 20 تشرين الأول/أكتوبر، أنها طلبت 480 ألف علاج «مولنوبيرافير». ووقعت عقدا للحصول على 250 ألف علاج من نوع «ريتونافير»، وهو مضاد فيروسي آخر من إنتاج مختبرات «فايزر» الأمريكية، والذي يستخدم في مكافحة فيروس الإيدز، والذي تجرى تجارب سريرية حول فاعليته في مكافحة كوفيد-19.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
«هيومان رايتس»: حصار الحكومة الإثيوبية على تيجراي يزيد معاناة ضحايا الاغتصاب

«هيومان رايتس»: حصار الحكومة الإثيوبية على تيجراي يزيد معاناة ضحايا الاغتصاب

«الحكومة تبدد مخاوف المستثمرين من الضرائب».. كيف يرى الخبراء محفزات سوق المال والبورصة؟

«الحكومة تبدد مخاوف المستثمرين من الضرائب».. كيف يرى الخبراء محفزات سوق المال والبورصة؟

متحدث الحكومة: تسهيلات جديدة للاستثمار بعد حوار مفتوح مع شركات البورصة

متحدث الحكومة: تسهيلات جديدة للاستثمار بعد حوار مفتوح مع شركات البورصة

الحكومة: حظر دخول الطلاب غير الملقحين إلى الجامعات بدءًا من الثلاثاء

الحكومة: حظر دخول الطلاب غير الملقحين إلى الجامعات بدءًا من الثلاثاء