ظهور تمساح في سوق الأسماك ببورسعيد .. وهذه أسعار أرخص الأنواع

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«الداخلية»: ضبط سيارة ومالكها لطمس لوحاتها المعدنية
-
السبت 13 نوفمبر 2021 11:32 صباحاً
#جدة_الآن.. تنبيه من "أزمات مكة" وتحذير لتجنب مجاري السيول
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السبت 13 نوفمبر 2021 11:24 صباحاً
الأرصاد: حالة عدم الاستقرار الجوي مستمرة .. وأمطار على الشمال حتى الثلاثاء
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السبت 13 نوفمبر 2021 11:24 صباحاً
طقس معتدل بالقاهرة وسيولة مرورية أعلى كوبري أكتوبر
-
السبت 13 نوفمبر 2021 11:23 صباحاً
شاهد.. الرغوة السامة لم تمنعهم من ممارسة الطقوس الدينية
-
السبت 13 نوفمبر 2021 11:18 صباحاً
قرداحي: لست متمسكا بمنصبي وأحترم السعودية
-
السبت 13 نوفمبر 2021 11:18 صباحاً
«إعلام النواب»: قانون المشروعات الصغيرة سيحقق طفرة في توفير فرص العمل
-
السبت 13 نوفمبر 2021 11:16 صباحاً
تحذير عاجل عن تقلبات الطقس و درجات الحرارة ..بيان من الأرصاد عن أماكن سقوط الأمطار
-
السبت 13 نوفمبر 2021 11:16 صباحاً
«نقطة مياة تساوي حياة».. ندوة بمركز شباب طحلة في بنها
-
السبت 13 نوفمبر 2021 11:16 صباحاً
تداول ٨٧٣ طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
-
السبت 13 نوفمبر 2021 11:15 صباحاً
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ظهور تمساح في سوق الأسماك ببورسعيد .. وهذه أسعار أرخص الأنواع
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الخميس 04 نوفمبر 2021 04:19 مساءً
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