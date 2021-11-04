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قامت السفارة المصرية في إطار الجهود التي تبذلها للاستعداد للموسم السياحي القادم، بترتيب لقاءات بين المسئولين في البوسنة والهرسك وحسين الشريف مدير شركة «إير كايرو»، التابعة لوزارة الطيران المدني، ونادر عياد الممثل الاقليمي للشركة في منطقة البلقان.

شارك في الاجتماعات وزيرتا السياحة في مكوني دولة البوسنة والهرسك بالاضافة إلى رؤساء كبرى شركات السياحة، حيث تم تناول سبل تنشيط السياحة بين البلدين من خلال إمكانية إطلاق رحلات مباشرة من مطاري سراييفو وبانيالوكا إلى مطارات ومقاصد سياحية مختلفة في جمهورية مصر العربية.

وعقدت لقاءات بين الجانب المصري والمسئولين في مطاري سراييفو وبانيالوكا لتناول بعض الامور الفنية المتعلقة بتسيير الرحلات المباشرة، وقد اتفق الجانبان على معاودة التواصل خلال الفترة المقبلة.

وقال السفير ياسر سرور إن الاجراءات المشار اليها تعد خطوة هامة على طريق تنشيط السياحة بين البلدين معربا عن تطلعه لتوصل الجانبان المصري والبوسني إلى توافق حول الاجراءات الواجب اتخاذها في أقرب فرصة ممكنة.

كما أوضح السفير أنه تم خلال اللقاء استعراض امكانيات قطاع السياحة في مصر والاجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها لمواجهة جائحة كورونا، موضحا التسهيلات التي تقوم بهاالسفارة لمنح التاشيرات للمواطنين البوسنيين والتى لقيت ترحيبا كبيرا من جانب شركات السياحة.

وأشار السفير المصري إلى أنه لم يتلق أي شكاوى من السائحين البوسنيين مشيرا إلى ان الكثير منهم قد اعربوا عن تقديرهم للجهود التي تقوم بها الدولة المصرية والترحيب الذي يتلقونه منذ هبوط طائرتهم لأرض مطار الغردقة وحتى مغادرتهم إلى بلادهم مؤكدين عزمهم على معادوة زيارة مقاصد سياحية مصرية أخرى في المستقبل القريب.