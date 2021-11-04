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الداخلية تكشف ملابسات التعدي على طالب جامعي وإصابته في الدقهلية

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الداخلية تكشف ملابسات فيديو التعدي على طالب جامعي وإصابته في الدقهلية الداخلية تكشف ملابسات التعدي على طالب جامعي وإصابته في الدقهلية

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع عبر موقع «فيس بوك» يتضمن شكوى لطالب جامعى بتعرضه للاعتداء من قِبل طالب آخر وإحداث إصابته بالدقهلية.

قالت الداخلية في بيان اليوم الخميس: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» يتضمن شكوى من أحد طلاب جامعة المنصورة بقيام طالب آخر بذات الجامعة بالتعدى عليه بآلة حادة داخل الجامعة وإحداث إصابته، وبإجراء التحريات تبين أن الواقعة محرر بشأنها المحضر اللازم وقيام الشاكى باتهام (زميله، مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية) بالتعدى عليه بالضرب بآلة حادة وإحداث إصابته، وذلك أثناء تواجدهما أمام الكلية داخل الجامعة على أثر حدوث مشادة كلامية لوجود خلافات سابقة بينهما بسبب المزاح».

واضافت : «عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب وبإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة عبارة عن سلاح أبيض (كتر). تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة قررت إخلاء سبيل المتهم بضمان مالى وتم السداد».

المصرى اليوم

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