القنصل الروسي بالغردقة يشارك في احتفالية «ادعم سياحة بلدك»

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شارك القنصل الروسي بالغردقة فيكتور فوروبايف في مبادرة ادعم سياحة بلدك من خلال تنظيم جولة سياحية بالغردقة على سفح الجبال وذلك في إطار الاحتفال بتدفق السياحة الروسية بمدن الغردقة وشرم الشيخ حيث شهد الحفل عروضا فنية ورحلات سفارى لإبراز معالم مصر السياحية ومن أجل دعوة السائحين من روسيا وغيرها من بلدان العالم لزيارة مصر.

ومن جانبه أشاد فيكتور فوروبايف القنصل العام الروسى بالغردقة بمبادرة ادعم سياحة بلدك ودورها في دعم السياحة موضحا أنه سعيد جدا لما شاهده خلال تلك الجولة مشيدا بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع حالة الطوارئ، مؤكدا أن مصر آمنة والسائحون الروس سعداء جدا هنا في مصر، موضحا أن الرحلات في ازدياد الأسابيع المقبلة.

وأشار زياد السيسي مؤسس مبادرة ادعم سياحة بلدك إلى أن المبادرة تسعى إلى إبراز المعالم السياحية في مصر من أجل عودة السياحة وبقوة في مصر مؤكدا أن تنظيم الحولة في إطار سلسلة من الاحتفالات للمبادرة من أجل تدفق السياحة في مدينتى الغردقة وشرم الشيخ مشيرا إلى أن المبادرة تنظم إحتفالية خلال أسبوعين وهو المؤتمر السابع المبادرة من أجل كشف حصاد ونتائج المبادرة خلال السنوات الماضية بحضور عدد من المسئولين والفنانين كما يشهد الحفل عروضا فنية مختلفة.