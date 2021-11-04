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شاب مصري يقبل يده بعد سلامه على هيفاء وهبي (صور)

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شاب مصري يقبل يده بعد سلامه على هيفاء وهبي (صور) شاب مصري يقبل يده بعد سلامه على هيفاء وهبي (صور)

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قبل شاب مصري يده بعد سلامه على هيفاء وهبي أثناء غنائها بالحفل الذي أقيم أول أمس بمدينة بورسعيد، حيث أسرع الشاب ومد يده لها على المسرح لتسلم عليه هيفاء، فيجري الشاب فرحاً ويقبل يده وهو يصور نفسه ليوثق هذه اللحظة.

عبرت الفنانة هيفاء وهبي، الأربعاء، عن سعادتها بعد إحيائها حفلا فنيًا كبيرا، بمشاركة المطرب أحمد جمال، والفاير شو سامي يوسف لجمهور مدينة بورسعيد، مشيرة إلى أنها سوف تعود مرة أخرى لإحياء حفل غنائي ضخم.

وقالت هيفاء وهبي عبر «إنستجرام»: «إمبارح اتعرفت على أحلى وأجمل ناس في بورسعيد من حفل إطلاق سلسلة فنادق هلنان العالمية بورفؤاد ولبست اخضر عشان النادي المصري وركبت المعدية ونزلت الشارع أتعرف عليها واتصور في شوارعها وشفت حب الناس الحلوة واكلت من أيادي ست الكل شكرا بورسعيد انا راجعالك تاني»

المصرى اليوم

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