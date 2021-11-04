أخبار عاجلة

«ما بينزلش من البيت بسبب كورونا».. طارق الشناوي ينفي شائعات حول اعتزال عادل إمام (فيديو) -
6.8 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك الإسكندرية أكتوبر -
واصل الإرتفاع.. سعر الذهب اليوم فى مصر وعالميا صباح الخميس 11-11-2021 -
إيران تٌهدد بتدمير إسرائيل في حال شنت أي هجوم عليها -
ضبط 3283 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة -
«قومى المرأة» ينعى الفنانة جاذبية سرى -
خبراء الأمن السيبراني:زيادة مخاطر الهجمات الالكترونية علي الأشخاص والمؤسسات بعد كورونا -
سؤال برلماني عاجل حول «الإغلاق المفاجئ لمركز سموم المنصورة» -
زراعة الشيوخ: المنصة الزراعية الجديدة تدخل مصر في عالم الرقمنة الخضراء -
مصرع سائق إثر انقلاب سيارة «ربع نقل» بالشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تدريب 120 ممرضة على كيفية التعامل مع مرضي الكلي بمستشفيات الشرقية

Print
تدريب 120 ممرضة على كيفية التعامل مع مرضي الكلي بمستشفيات الشرقية تدريب 120 ممرضة على كيفية التعامل مع مرضي الكلي بمستشفيات الشرقية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت اليوم الخميس، فعاليات الدورة التدريبية لتمريض الكلي بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، والتي نظمتها إدارة الطب العلاجي بالمديرية بالتنسيق مع قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، وبإشراف مسئولة الكلى الصناعي بالمديرية، حيث تم تدريب ١٢٠ ممرضة من الفرق الطبية بأقسام الكلى الصناعي بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والنموذجية، وذلك في ثلاث مراكز تدريبية بمستشفيات «أولاد صقر، بلبيس، وديرب نجم».

استمرت الدورة لمدة ٥ أيام، تم خلالها التدريب على أعمال الكلي الصناعي، وتطبيق برنامج نظري وعملي للغسيل الكلوي، وطرق تطبيق معايير الجودة، ومعايير NSR بأقسام الكلي، والتوعية بسلامة المريض وسلامة الدواء، وتمييز أصناف الدواء عالية الخطورة وعالية التركيز، وطرق منع الأخطاء عند التعامل مع الأدوية المتشابهة، وكيفية استيفاء الملفات الطبية للمرضى، وطرق فصل النفايات، من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، والفريق الطبي بالمستشفيات.

وقدم الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر لقطاع الطب العلاجي، ولإدارة الطب العلاجي، مسئولة الكلي بالمديرية، ولجميع القائمين على التدريب والمتدربين، نظراً للجهود المبذولة للإرتقاء بمستوي أداء الخدمة الطبية المقدمة للمرضي بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«ما بينزلش من البيت بسبب كورونا».. طارق الشناوي ينفي شائعات حول اعتزال عادل إمام (فيديو)

«ما بينزلش من البيت بسبب كورونا».. طارق الشناوي ينفي شائعات حول اعتزال عادل إمام (فيديو)

6.8 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك الإسكندرية أكتوبر

6.8 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك الإسكندرية أكتوبر

واصل الإرتفاع.. سعر الذهب اليوم فى مصر وعالميا صباح الخميس 11-11-2021

واصل الإرتفاع.. سعر الذهب اليوم فى مصر وعالميا صباح الخميس 11-11-2021

رفع 42 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع خلال 24 ساعة

رفع 42 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع خلال 24 ساعة