تدريب 120 ممرضة على كيفية التعامل مع مرضي الكلي بمستشفيات الشرقية

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اختتمت اليوم الخميس، فعاليات الدورة التدريبية لتمريض الكلي بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، والتي نظمتها إدارة الطب العلاجي بالمديرية بالتنسيق مع قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، وبإشراف مسئولة الكلى الصناعي بالمديرية، حيث تم تدريب ١٢٠ ممرضة من الفرق الطبية بأقسام الكلى الصناعي بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والنموذجية، وذلك في ثلاث مراكز تدريبية بمستشفيات «أولاد صقر، بلبيس، وديرب نجم».

استمرت الدورة لمدة ٥ أيام، تم خلالها التدريب على أعمال الكلي الصناعي، وتطبيق برنامج نظري وعملي للغسيل الكلوي، وطرق تطبيق معايير الجودة، ومعايير NSR بأقسام الكلي، والتوعية بسلامة المريض وسلامة الدواء، وتمييز أصناف الدواء عالية الخطورة وعالية التركيز، وطرق منع الأخطاء عند التعامل مع الأدوية المتشابهة، وكيفية استيفاء الملفات الطبية للمرضى، وطرق فصل النفايات، من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، والفريق الطبي بالمستشفيات.

وقدم الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر لقطاع الطب العلاجي، ولإدارة الطب العلاجي، مسئولة الكلي بالمديرية، ولجميع القائمين على التدريب والمتدربين، نظراً للجهود المبذولة للإرتقاء بمستوي أداء الخدمة الطبية المقدمة للمرضي بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية.