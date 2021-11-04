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رغم وقفه عن الغناء.. شاكوش وعمر كمال يتحديان «الموسيقيين» ويعلنان عن أغنية جديدة

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رغم وقفه عن الغناء.. شاكوش وعمر كمال يتحديان «الموسيقيين» ويعلنان عن أغنية جديدة رغم وقفه عن الغناء.. شاكوش وعمر كمال يتحديان «الموسيقيين» ويعلنان عن أغنية جديدة

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أعلن مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن أغنية جديدة تجمعه بصديقه عمر كمال الذي حققا معه نجاحا كبيراً بأغنية «بنت الجيران» التي تخطت مشاهدتها على اليوتيوب أكثر من 750 مليون مشاهدة.

ونشر شاكوش صورة تجمع بينه وبين عمر كمال على حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير «إنستجرام» وعلق عليها: «أسامينا على الخريطة معروف مين التقال.. بنعمل حاجه تليق بيكم بإذن الله».

ويمثل إعلان حسن شاكوش عن أغنية جديدة تحديا لنقابة الموسيقيين التي أصدرت قرار بمنعه من الغناء، على خلفية أزمته مع الفنان الشعبي رضا البحراوي.

وتصدر اسم مغني المهرجانات حسن شاكوش تريند محرك البحث جوجل، بعد تنازله عن القضية التي رفعها على الإعلامية ريهام سعيد، بسبب الخلافات بينهما واتهامهما بسبه. وكان «شاكوش» قد ظهر في مقطع ، نشره عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، قال فيه: «عفا الله عما سلف».

وتابع: «قضية الأستاذة ريهام سعيد اترفضت، وقضيتي مكملة لسه، بس أنا قررت التنازل عن الدعوى، وعفا الله عما سلف».

وكان المحامي شعبان سعيد، وكيلا عن ريهام سعيد، حرر بلاغا اتهم فيه المطرب الشعبي حسن شاكوش بنشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، هاجم فيه موكلته الإعلامية ريهام سعيد، بعبارات تحمل معانى السب والقذف وخدش حياء العائلة، وطالب بمحاكمته بنصوص المواد 302 و308 من قانون العقوبات.

المصرى اليوم

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