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«قومي المرأة» يهنئ عضوة المجلس لتكريمها في مهرجان بابل الدولي

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«قومي المرأة» يهنئ عضوة المجلس لتكريمها في مهرجان بابل الدولي «قومي المرأة» يهنئ عضوة المجلس لتكريمها في مهرجان بابل الدولي

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تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلى الدكتورة رانيا يحي عضوة المجلس القومي للمرأة لمشاركتها وتكريمها في مهرجان بابل الدولي الخامس عشر بدولة العراق، والذي شهد حضور ٢٠ الف متفرج وحضور وزير الثقافة العراقي ومحافظ بابل ولفيف من الشخصيات العامة والدبلوماسية.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها لتكريم الدكتورة رانيا يحي في مهرجان بابل الدولي، مشيرة إلى ان الدكتورة رانيا يحي عازفة وفنانه متميزه في مجالها، تمتع جمهورها دائما في كل مكان بحسها الفني العالي، مشيرة إلى أن الموسيقي لغه عالمية نجحت في تحقيق التفاهم بين الشعوب، مؤكدة أن الدكتورة رانيا يحي نموذج مشرف للمرأة المصرية نفخر به جميعا، متمنيه لها المزيد من التقدم والنجاح.

جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا يحي هي عضوة المجلس القومي للمرأة وحاصلة على بكالوريوس الكونسرفتوار وليسانس الحقوق من جامعة القاهرة ودكتوراة في فلسفة الفنون من المعهد العالي للنقد الفني وعازفة فلوت بأوركسترا أوبرا القاهرة وعضوة المجلس الأعلى للثقافة لجنة الشباب وأستاذ مساعد بالعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون حاليًا.

المصرى اليوم

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