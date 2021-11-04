أخبار عاجلة

«ما بينزلش من البيت بسبب كورونا».. طارق الشناوي ينفي شائعات حول اعتزال عادل إمام (فيديو) -
6.8 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك الإسكندرية أكتوبر -
واصل الإرتفاع.. سعر الذهب اليوم فى مصر وعالميا صباح الخميس 11-11-2021 -
إيران تٌهدد بتدمير إسرائيل في حال شنت أي هجوم عليها -
ضبط 3283 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة -
«قومى المرأة» ينعى الفنانة جاذبية سرى -
خبراء الأمن السيبراني:زيادة مخاطر الهجمات الالكترونية علي الأشخاص والمؤسسات بعد كورونا -
سؤال برلماني عاجل حول «الإغلاق المفاجئ لمركز سموم المنصورة» -
زراعة الشيوخ: المنصة الزراعية الجديدة تدخل مصر في عالم الرقمنة الخضراء -
مصرع سائق إثر انقلاب سيارة «ربع نقل» بالشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الخميس.. النفط ترتفع بنحو 3% ليصل سعر البرميل إلى 83.09 دولارًا

Print
الخميس.. أسعار النفط ترتفع بنحو 3% ليصل سعر البرميل إلى 83.09 دولارًا الخميس.. النفط ترتفع بنحو 3% ليصل سعر البرميل إلى 83.09 دولارًا
في انتظار نتائج اجتماع "أوبك+"

الخميس.. أسعار النفط ترتفع بنحو 3% ليصل سعر البرميل إلى 83.09 دولارًا

صعدت النفط، اليوم الخميس، مدعومة بتوقعات بأن مجموعة "أوبك+" ستستمر باستراتيجيتها الحالية، أي طرح 400 ألف برميل إضافي يومياً في السوق في الشهر الأخير من العام الجاري.

وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 2.76% إلى 83.09 دولارًا للبرميل.

فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام "برنت" بنسبة 2.82% إلى 84.30 دولارًا للبرميل؛ وفقًا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

ويأتي الارتفاع في وقت انطلق فيه اجتماع مجموعة "أوبك+" لبحث سوق النفط العالمية، ومن المتوقع أن يعيدوا تأكيد خططهم للإبقاء على زيادات الإمدادات الشهرية عند 400 ألف برميل يومياً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الوطنية للإسكان" توقِّع 5 اتفاقيات لتنفيذ 2000 وحدة سكنية بالرياض بأسعار تبدأ من 400 ألف ريال

"الوطنية للإسكان" توقِّع 5 اتفاقيات لتنفيذ 2000 وحدة سكنية بالرياض بأسعار تبدأ من 400 ألف ريال

نائب رئيس «الشعبة»: ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية 25% الفترة المقبلة

نائب رئيس «الشعبة»: ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية 25% الفترة المقبلة

"الوطنية للإسكان" توقِّع 5 اتفاقيات لتنفيذ 2000 وحدة سكنية بالرياض بأسعار تبدأ من 400 ألف ريال

"الوطنية للإسكان" توقِّع 5 اتفاقيات لتنفيذ 2000 وحدة سكنية بالرياض بأسعار تبدأ من 400 ألف ريال

ارتفاع أسعار الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 10-11-2021

ارتفاع أسعار الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 10-11-2021