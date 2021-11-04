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تفحم «سوبر ماركت» بالإسكندرية دون إصابات

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تفحم «سوبر ماركت» بالإسكندرية دون إصابات تفحم «سوبر ماركت» بالإسكندرية دون إصابات

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التهمت النيران «سوبر ماركت» بشكل كامل في منطقة العامرية غرب الإسكندرية ما أدى إلى تفحم محتوياته، قبل ان تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون حدوث أي إصابات.

تلقى قسم شرطة العامرية ثان بلاغا يفيد نشوب حريق بأحد المحال بشارع الكينج الجديد، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص اندلاع حريق بمحل «سوبر ماركت» مغلق، ما أسفر عن تفحم المحل ومحتوياته بالكامل، بسبب حدوث ماس كهربائي- بحسب المعاينة الأولية.

ومن جانبه، أوضح اللواء أشرف بهجت، رئيس حي العامرية ثان، إنه جرى السيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران إلى المحلات والمنازل المجاورة، دون حدوث أي إصابات. تحرر المحضر بقسم شرطة العامرية ثان، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

المصرى اليوم

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