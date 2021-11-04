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الخميس.. النفط ترتفع بنحو 3% ليصل سعر البرميل إلى 83.09 دولارًا

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الخميس.. أسعار النفط ترتفع بنحو 3% ليصل سعر البرميل إلى 83.09 دولارًا الخميس.. النفط ترتفع بنحو 3% ليصل سعر البرميل إلى 83.09 دولارًا
في انتظار نتائج اجتماع "أوبك+"

الخميس.. أسعار النفط ترتفع بنحو 3% ليصل سعر البرميل إلى 83.09 دولارًا

صعدت النفط، اليوم الخميس، مدعومة بتوقعات بأن مجموعة "أوبك+" ستستمر باستراتيجيتها الحالية، أي طرح 400 ألف برميل إضافي يومياً في السوق في الشهر الأخير من العام الجاري.

وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 2.76% إلى 83.09 دولارًا للبرميل.

فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام "برنت" بنسبة 2.82% إلى 84.30 دولارًا للبرميل؛ وفقًا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

ويأتي الارتفاع في وقت انطلق فيه اجتماع مجموعة "أوبك+" لبحث سوق النفط العالمية، ومن المتوقع أن يعيدوا تأكيد خططهم للإبقاء على زيادات الإمدادات الشهرية عند 400 ألف برميل يومياً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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