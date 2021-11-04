هيئة الأمر بالمعروف في قلوة تدشن معرض "الخوارج شرار الخلق"

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في إطار التعاون لإنجاح أهداف حملة رئاسة التوعوية

فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة قلوة، معرض "الخوارج شرار الخلق".



جاء ذلك بالتعاون مع نادي قلوة الرياضي في إطار التعاون التوعوي لإنجاح أهداف الحملة التوعوية التي أطلقتها الرئاسة العامة.



من جانبه أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الباحة الشيخ منصور بن علي شراحيلي، أن هذا المعرض يهدف لتحصين المجتمع من خطر فرق الخوارج.



كما يهدف للتعريف بالجماعات والأحزاب المعاصرة التي تمثل معتقد الخوارج، مع التأكيد على إبراز جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة فرق الخوارج.



وقال: إن هذه البرامج تحظى بمتابعة مستمرة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله السند.