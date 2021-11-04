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بعد انتقادها .. مايان السيد في رسالة جديدة : «أنا فقدت الأمل»

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بعد انتقادها .. مايان السيد في رسالة جديدة : «أنا فقدت الأمل» بعد انتقادها .. مايان السيد في رسالة جديدة : «أنا فقدت الأمل»

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وجهت الفنانة الشابة مايان السيد رسالة جديدة لجمهورها ومتابعيها، بعد تعرضها للتنمر بسبب اعتمادها على إبراز وضعية معينة في معظم الصور التي تشاركها جمهورها إذ يظهر إبطيها بسبب رفع يدها لأعلى مؤكدة أنها فقدت الأمل في تغيير أفكار المجتمع، ماعرضها لانتقادات كبيرة.

وكتبت «مايان» منشورا عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، قائلة:«ازاي هنغير مجتمع بقي كل شغلته التنمر والتحكم والاستهزاء وإضفاء الطابع الجنسي للمرأة: انا فقدت الامل».

يلذكر أن مايان السيد شاركت في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل «لعبة نيوتن» و«حرب أهلية» و«هجمة مرتدة».

كانت مايان السيد قد تعرضت لانتقادت كبيرة خلال الساعات الماضية بعدما علقت في منشور لها على الجدل المثار حولها بعد ظهورها على «الريد كاربت» بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة خلال الفترة الماضية، حيث تعرضت لبعض التعليقات المسيئة بعدما ظهرت في أكثر من صورة تحاول إظهار إبطها.

وقالت مايان السيد عبر «تويتر»: «انا حرة، أرفع دراعي انزل دراعي، أنا حرة. مليش دعوة بعقدكم، ومليش دعوة بتريقتكم، ومليش دعوة بتفكيركم الجنسي بباطي ربنا يشفي. كان لازم أرد».

كانت الفنانة مايان السيد أثارت الجدل بين الفتيات بعد انتشار صورتها من مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، حيث تساءل عدد كبير من المتابعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الروتين الذي تستخدمه، ليظهر بهذا الشكل.

المصرى اليوم

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