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برنامج زمني لتطعيم عمال مصانع المناطق الصناعية في بني سويف بلقاح كورونا

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برنامج زمني لتطعيم عمال مصانع المناطق الصناعية في بني سويف بلقاح كورونا برنامج زمني لتطعيم عمال مصانع المناطق الصناعية في بني سويف بلقاح كورونا

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كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مديري المناطق الصناعية بالتنسيق مع المصانع والشركات المتواجدة بالمناطق، بجانب التنسيق مع مديرية الصحة، لوضع برنامج زمني لتطعيم الأيدي العاملة بالمصانع بلقاح كورونا، ضمن جهود وخطة الدولة لمجابهة تداعيات عدوى .

وشدد محافظ بني سويف على سرعة إعداد البرنامج الزمني الميداني،ليشمل كل المصانع، مع ضرورة إخطار رؤساء ومديري المصانع بالتأكيد على أهمية قيام العاملين بالمصانع لديهم بالتسجيل على موقع وزارة الصحة، وذلك بالتوازي مع جهود الدولة في توفير مراكز للتطعيم المباشر للمواطنين للتطعيم لأي مواطن لم يسبق له التسجيل، ومبادرة «معا نطمئن ...سجل الآن»

كما أكد المحافظ على أهمية تلقى اللقاح خاصة بعد قرار مجلس الوزراء والمزمع تطبيقه بدء من منتصف نوفمبر الجاري والمتضمن حظر دخول العاملين والمواطنين للمصالح والجهات الحكومية إلا بعد التأكد من الحصول على لقاح فيروس كورونا أو تقديم شهادة بسلبية مسحة نتيجة التحليل «PCR» لم يمض على إجرائه أكثر من 3 أيام«،مشير إلى أهمية الحملة لرفع الوعي لدى المواطنين بأهمية التطعيم لحماية أنفسهم وذويهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا

وأشار المحافظ إلى أنه تم تخصيص عدد من المراكز والمنافذ الثابتة لتلقى اللقاح،هي (بنى عدى ناصر،قاى اهناسيا،كوم ادريجة الواسطى،المركزين الطبىين بالفشن وببا ،بدهل سمسطا)، بالإضافة إلى المركز الرئيسى بمستشفى بنى سويف التخصصى ،علاوة على تخصيص 7 من مراكز الشباب بمدن المحافظة (العبور بمدينة بني سويف، بوش الرباضي بناصر،شباب جزيرة ببا، شباب الفشن،شباب مدينة اهناسيا، شباب الواسطى، نادي سمسطا الرياضي) لتلقي المواطنين اللقاح بعد التسجيل بالحملة، لمنع التزاحم بمراكز تلقي اللقاح.

المصرى اليوم

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