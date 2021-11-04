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والد نجم بوروسيا دورتموند: هالاند يعود نهاية العام

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والد نجم بوروسيا دورتموند: هالاند يعود نهاية العام والد نجم بوروسيا دورتموند: هالاند يعود نهاية العام

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أكد إلف إينج هالاند، والد إيرلينج هالاند نجم منتخب النرويج ونادي بوروسيا دورتموند الألماني، أن نجله من المستبعد عودته من الإصابة قبل نهاية العام الجاري.

وقال والد هالاند فى تصريحات لمحطة " تي في2 " التليفزيونية نقلتها وكالة الأنباء الألمانية "علينا أن نرى يوما بعد يوم ما إذا كان هناك تحسن.

وأضاف "ستكون بمثابة مكافأة إذا شارك في بعض المباريات قبل أعياد الميلاد، لكن الأمر غير مؤكد".

ويغيب هالاند عن صفوف دورتموند منذ أسبوعين بسبب إصابة في الفخذ. وتابع الدولي النرويجي من المدرجات المباراة التي خسرها فريقه أمام ضيفه أياكس أمستردام الهولندي (1-3) مساء الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، رفقة مواطنه ماجنوس كارلسن بطل العالم في الشطرنج.

وانتقل هالاند الذي يعاني حاليا من الإصابة، إلى دورتموند في مطلع عام 2020 قادما من ريد بول سالزبورج ويمتد عقده مع الفريق الألماني حتى 2024. وتسعى العديد من الأندية الكبرى في أوروبا لضم هالاند، على رأسها ريال مدريد، مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.

المصرى اليوم

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