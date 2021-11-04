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قافلة مشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف إلى سانت كاترين 11 نوفمبر

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قافلة مشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف إلى سانت كاترين 11 نوفمبر قافلة مشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف إلى سانت كاترين 11 نوفمبر

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تنطلق القافلة الدعوية المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف من مقر ديوان عام وزارة الأوقاف يوم الخميس القادم 11 نوفمبر الجاري ، إلى منطقة (سانت كاترين- محافظة جنوب سيناء) ، وتستمر حتى نهاية يوم الجمعة 12 / 11 / 2021م .

تأتي هذه القافلة في إطار اهتمام كل من الأزهر الشريف وزارة الأوقاف بالمناطق ذات القيمة التاريخية والروحية ، وخاصة منطقة (سانت كاترين- محافظة جنوب سيناء) وما فيها من إرث روحي وتاريخي وحضاري ، وفق المنهج الوسطي الذي يتبناه كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لمحاربة الفكر المتطرف،وترسيخ القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية، وتنمية روح الانتماء الوطني لدى السكان بتلك المناطق، والتي دعا إليها ديننا الحنيف.

المصرى اليوم

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