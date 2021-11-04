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نتائج الأهلي والزمالك مع صافرة الحكم محمد عادل قبل القمة 123

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نتائج الأهلي والزمالك مع صافرة الحكم محمد عادل قبل القمة 123 نتائج الأهلي والزمالك مع صافرة الحكم محمد عادل قبل القمة 123

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تترقب أنصار الكرة المصرية والعربية والأفريقية مباراة القمة رقم 123 التي تجمع القطبين الكبيرين الأهلي و ، على ملعب القاهرة الدولي، مساء غدٍ الجمعة، بمنافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2021-2022.

وباتت لجنة الحكام الرئيسية بصدد الاعلان عن إدارة الحكم محمد عادل للمباراة خلال ساعات قليلة مقبلة، بعدما وقع الاختيار عليه بعد مفاضلة مع إبراهيم نور الدين ومحمود البنا.

ونستعرض من خلال التقرير التالي نتائج كل من الأهلي والزمالك مع صافرة محمد عادل.

أدار محمد عادل 17 مباراة للأهلي عبر مسيرته التحكيمية، وفاز الأهلي في 13 منهم وتعادل في 3 وخسر واحدة فقط، وأشهر محمد عادل 27 بطاقة صفراء وبطاقتين باللون الأحمر خلالهم، كذلك احتسب 7 ركلات جزاء.

أما عن الزمالك فأدار له 18 مباراة فاز الأبيض في 12 منهم وتعادل في 4 وخسر في 2 وأشهر خلالهم 32 بطاقة صفراء و 3 حمراء واحتسب 4 ركلات جزاء.

المصرى اليوم

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