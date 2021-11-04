فاران يغيب عن مانشستر يونايتد في 4 مباريات .. تعرف عليها

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تعرض الدولي الفرنسي رافاييل فاران مدافع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي للإصابة خلال مباراة الشياطين الحمر أمام أتالانتا على أرض ملعب الأخير.

وفرض مانشستر يونايتد التعادل على أتالانتا بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأثبتت الفحوصات التي خضع لها فاران عقب نهاية المباراة معاناته من إصابة في عضلة الفخذ الخلفية ومن المتوقع غيابه لمدّة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع.

وكشف تقرير إنجليزي اليوم الخميس أنه من المنتظر أن يغيب اللاعب عن 4 مباريات لفريق مانشستر يونايتد خلال الفترة المقبلة.

ووفقاً لما تم نشره سيغيب اللاعب عن مباريات اليونايتد أمام مانشستر سيتي في دربي مدينة مانشستر ثم واتفورد وأخيراً تشيلسي ضمن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ، كما يغيب عن مباراة فياريال في بطولة دوري أبطال أوروبا والتي تسبق مواجهة تشيلسي.