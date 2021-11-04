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مرتبات تصل لـ7000 جنيه.. وظائف خالية من القوى العاملة لجميع المؤهلات بالقاهرة والمحافظات

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مرتبات تصل لـ7000 جنيه.. وظائف خالية من القوى العاملة لجميع المؤهلات بالقاهرة والمحافظات مرتبات تصل لـ7000 جنيه.. وظائف خالية من القوى العاملة لجميع المؤهلات بالقاهرة والمحافظات

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أعلنت وزارة القوى العاملة من توفير 2521 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 7 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك في 15 محافظة لشغلها خلال شهرنوفمبر 2021 .

ويتم التقديم على الموقع الالكتروني www.manpower.gov.eg «النشرة القومية للتشغيل»، تحت مسمى «برنامج طالبي العمل» وهذه الفرصة متوفرة في 15 محافظة هي: القاهرة، والقليوبية، والإسماعيلية، وأسيوط، والغربية، والدقهلية، والبحيرة، والشرقية، والمنيا، ودمياط، وقنا، والمنوفية، والإسكندرية، وأسوان، والبحر الأحمر كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من أكتوبر 2021 في النشرة السابقة وعددها 58 فرصة عمل.

و فرص العمل المتوفرة بالقاهرة تتمثل في 4 مهندسين، ومدير موارد بشرية، وأخصائي موارد بشرية براتب يبدأ من 4000 جنيه، و45 مشرف أمن براتب 3600 جنيه، و241 فرد أمن براتب 3100 جنيه، و5 مراقب جودة، و130 عامل إنتاج، و36 عامل خدمات، و4 مشرف فنى، و20 بائع، و10 كاشير، و10 سائق، و20 فنى إنتاج، و2 فنى خدمة، و2 مدرس ميكانيكا وميكاترونكس، ومهندس مشتريات خارجية براتب 7000 جنيه .

بينما فرص العمل المتوفرة بمحافظة الإسكندرية تتمثل في 100 عامل حياكة، و20 عامل قص، و10 عامل تحضير، و10 عمال مساعدين، و5 عمال خدمات، و10 عمال تعبئة، و10 عمال طباعة .

كما تم توفير فرص عمل بالإسماعيلية والغربية وقنا، تمثلت في 8 مدرسين ( لغة عربية – إنجليزية – رياضيات )، 41 عمال إنتاج، و6 فنى حياكة وجوده، و15 مسؤول ائتمان، ومحاسب، و18 عامل تغليف ماكينة .

وفي القليوبية يوجد 100 فنى سنجر، و320 فنى ماكينة أوفر، و50 عامل اورليه، و20 عامل مقصدار، و20 عامل مكواة، و20 عامل تطريز، و21 عامل مخازن، و3 كاشير، و6 بائعة ملابس، و27 بائع، و12 بقال، و50 عمال انتاج، و2 محاسبة، و4 موظفين إداريين، و2 امين مخزن، و28 عمال تغليف وتعبئة، و35 صانع حلوى وطحينة، و55 عمال عاديين، و2 مشرف جودة، و14 سائق، و10 أفراد أمن، و4 عمال نظافة، و5 مساعد شيف .

كما تم توفير فرص عمل بدمياط شملت: 5 أخصائية تسويق عقاري، وخبير برامج ميديا ومونتاج، ومحاسب تكاليف براتب 4000 جنيه، و6 مهندسين ( كهرباء – ميكانيكا )، و39 عامل عادي، و3 مشرفين إنتاج، و3 مشرفين صيانة، و5 سباكين .

وهناك عدد من الوظائف في البحيرة تضمنت: 4 مهندسين قوى كهربائية، و5 فنى كهرباء، و15 تمريض ( عناية فائقة – داخلى – عناية أطفال – عمليات )، وفرد أمن، وعامل فندقة من ذوى الهمم 5 % .

كما وفرت مديرية القوى العاملة بالمنوفية مجموعة من فرص العمل شملت: ممثلة قانونية، ومعلمة مساعدة، و4 أخصائي تنمية، ومدرسة، ودادة، و2 عامل بمحل مصوغات، و3 ومنسقة تنمية، وعامل صيدلية .

وفي المنيا يوجد 267 فرصة عمل متاحة، منها: مهندس سلامة وصحة مهنية، و5 مدرسين مشرفة رياض أطفال، ومشرفة إبتدائى، و150 عامل حياكة، و3 عمال نظافة، و3 مضيف، و15 مراقب جودة، و2 طباخ، و2 مساعد طباخ، و5 مشرفة إنتاج، و2 فنى ماكينات، وفنى كهرباء مواتير، و6 سائق كلارك، و2 فنى صيانة كهرباء، و4 فنى ميكانيكا، واخصائية اجتماعية، و2 مشرفة تربية رياضية، و3 أخصائي تثقيف فكري، و40 منسقة ميدانية، و8 مدرسين ( لغة عربية – إنجليزية – حاسب آلي – رياضيات )، و5 أخصائي اقتراض، وموظفة إدارية .

ووفرت مديرية القوى العاملة بالدقهلية فرص عمل شملت: 4 اخصائي تمويل، و10 فنى حياكة، و3 فنى حياكة جوكر .

أما الشرقية فقد وفرت فرص عمل متنوعة في العديد من المجالات ومنها: 160 أخصائي تمويل، و10 محاسبين، و10 معاون خدمة، و2 كاشير، و2 مسؤول صالة، و4 شيف بيتزا، و50 وسيط تأمينى، و4 عمال نظافة .

كما تم توفير فرص عمل بمحافظة أسيوط، تمثلت في مدير منطقة براتب 5000 جنيه، و2 مندوب مبيعات ادوية، و2 أخصائي تمويل، و5 مقدم خدمات حكومية، وعاملة نظافة لحضانة .

أما في أسوان، فقد تم توفير فرص عمل منها: 8 موظف إشراف داخلي، و15 موظف أمن، و2 فنى سباكة، و7 موظف أغذية ومشروبات، و15 طباخ، و12 ستيوارت، و8 عمال زراعة.

وفيما يلي تفاصيل فرص العمل بنشرة الوظائف :

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May be an image of ‎text that says '‎العدد أربعمائة وأربعون Employment النشرة القومية للتشغيل Bulletin القوى العاملة مديرية القوى العاملة بدمياط شارع التحرير میدان سرور العالمية الأسلاك الطريق البطيء قليوب الرقم التأميني ٢٢٢٧٧٧٧ المدير المسئول/أ مجاهد صدقي مكتب تشغيل دمياط الجديدة الحى المجاورة الاولى عمارة الدلتا مدخل مؤهل عامل نتاج المقابلة موسى للتسويق العقاري ماركت العالمية الأسلاك ميت حلفا قليوب الرقم التأميني المدير المسئول/ مجاهد صدقي ناصف داوود الجديدة الرقم التأميني المدير المسئول/ أمحمد متوسط عامل إنتاج سنة حسب المقابلة أخصائية تسويق عقاري مؤهل عالي ايديا ومونتاج الشروط مؤهل عالي السن حتى :المزايا راتب ثابت ومكافآت تحقيق التارجت المقابلة www.manpower.gov.eg الإدارة العامة للتشغيل شارع يوسف‎'‎

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May be an image of ‎text that says '‎العدد أربعمائة وأربعون Employment النشرة القومية للتشغيل Bulletin National القوى العامدة مكتب تشغيل السنطة السنطة شارع قاسم بدير مديرية القوى العاملة بالغربية طنطا آخر الجيش بجوار إستاد طنطا الرياضي مدرسة المنار الخاصة السنطة طنطا الرقم التأميني ٠٦٦٠٣۱٦ عدد قوى عاملة طنطا طنطا شارع البطراويشى عمارة الأوقاف ت مدرس لغة عربية إنجليزية ن تربية عامل مؤهل متوسط الشروط :السن: حتى سنة الراتب: حسب المقابلة مكتب تشغيل زفتی طنطا المبادرة لتنمية المجتمعات المحلية والمشرو عات الصغيرة أعلى كشري الإمبراطور التأميني ٢٢٨١١١٨ المدير المسئول/ محمد. عزت انتمان عالي متوسط من الجنسين حتى سنة حسب المقابلة www.manpower.gov.eg الإدارة العامة للتشغيل شارع يوسف مدينة‎'‎

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المصرى اليوم

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