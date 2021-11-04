محافظ بني سويف يتفقد أقسام وخطوط الإنتاج في مصنع سامسونج (صور)

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واصل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الخميس، زياراته الميدانية لمتابعة القطاعات الخدمية والتنموية بهدف الوقوف على كل التفاصيل والمعوقات التي قد تطرأ أو تعوق جهود التنمية التي تنفذها الدولة في مختلف المناحي، وذلك ضمن برنامج ميداني وجه به المحافظ يتم من خلاله تكثيف المتابعة الميدانية للوقوف على مستوى الخدمات والمرافق وموقف المشروعات، وكذا التسهيلات وتذليل معوقات وتحديات الاستثمار بالمناطق الصناعية وغيرها من القطاعات.

وقام محافظ بني سويف، الخميس، بزيارة مصنع وشركة سامسونج الكورية، بمنطقة كوم أبوراضي الصناعية بمركز الواسطى، يرافقه بلال حبش نائب المحافظ والمحاسب محمد بكري رئيس المدينة، والأستاذة دعاء هلال مدير المنطقة الصناعية،وكان في استقبال المحافظ مدير المصنع، ومدير الموارد البشرية، مدير الإنتاج بالمصنع، وعدد من أعضاء الطاقم الإداري والفني بالمصنع.

تفقد المحافظ خطوط الإنتاج، واستمع إلى شرح مجمل من مديري المشروع حول آلية عمل الشركة وإنتاجها، خاصة وأن هذا المصنع هو الأول، الذي أقامته الشركة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهو واحد من ضمن 17 مصنعًا فقط للشركة حول العالم، وتم تصميمه وفقا للطراز الموحد الذي تتسم به جميع مصانع سامسونج.

ويتفرد المصنع عن باقي مصانع الشركة في العالم، بتصنيع أجزاء ومكونات شاشات التليفزيون، بدلًا من استيرادها ثم تجميعها، موضحًا أن ذلك أتاح للشركة فرصة تصدير الأجزاء إلى أوروبا، فضلًا عن تصدير شاشات التليفزيون ذاتها.

ويتم تصدير 85% من منتجات المصنع، والنسبة الأخرى يتم توزيعها وتسويقها محليا، ويعمل بالمصنع نحو ألفى موظف جميعهم مصريون، وعدد 11 موظفًا كوريًا فقط، حيث يمثل أكثر 80% من مكونات التصنيع من المكون المحلي، والذي يصدر منتجاته إلى حوالي 40 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وحرص محافظ بني سويف على تفقد فريق التطعيم من مديرية الصحة الذي يقوم بتطعيم العمال بالمصنع بلقاح كورونا، متابعا النظام التي تنفذه الشركة في مجابهة تداعيات فيروس كورنا، وحجم التيسيرات التي وفرها المجمع للعمالة، التي شملت أنواعا عديدة من أوجه الدعم وتوفير المستلزمات الوقائية بشكل منتظم، والتوعية اللازمة، وتطبيق نظام الاستبيان الطبي، مؤكدًا على أهمية استمرار المنظومة في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالمصنع.