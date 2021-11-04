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تطورات جديدة في واقعة «خُط الفيوم».. والتحقيقات تكشف مفاجأة بشأن زوجته

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تطورات جديدة في واقعة «خُط الفيوم».. والتحقيقات تكشف مفاجأة بشأن زوجته تطورات جديدة في واقعة «خُط الفيوم».. والتحقيقات تكشف مفاجأة بشأن زوجته

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كشف مصدر أمنى أن خُط الفيوم تخلص من زوجته الثانية ودفنها أسفل سلم المنزل.

واستخدمت الأجهزة الأمنية حفارا للبحث عن جثة الزوجة القتيلة ومكان دفنها بعد أن تخلص منها.

وكشفت التحقيقات الأولية مع المتهم أنه احتجز أسرته في إحدى قرى محافظة الفيوم، وتبين أن زوجة المتهم ليست من ضمن الرهائن التي نجحت قوات الأمن في تحريرهم.

وبتضييق الخناق على المتهم المعروف إعلاميا بـ«خط الصعيد»، أثناء التحقيقات لمعرفة مكان تواجد زوجته، أكد أنه قتلها، مثلما قتل حماته، رافضا الإفصاح عن طريقة القتل أو مكان دفن الجثة، ما دعا قوات الأمن لتكثيف تواجدها في محيط المنزل تحسبا لوجود الجثة، وكشف مصدر أمني أنه تم حفر فناء المنزل لإمكانية ان يكون المتهم دفنها في نفس المكان.

في سياق متصل، أعلن مستشفى الفيوم العام، أن حالة خُط الفيوم مستقرة، وأنه تلقى طلقا ناريا نافذا في اليد والفخد، ويوجد الآن في مستشفى السجن بالمستشفى، كما أن المستشفى استقبل جثة طفلة من ضحايا المتهم، فضلا عن وجود طفلة تتلقى العلاج لوجود كدمات في وجهها ومناطق متفرقة في جسدها.

المصرى اليوم

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