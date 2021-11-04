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أمير جازان بالنيابة يدشن مركز طب الأسنان التخصصي

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على مساحة 3400 متر مربع وبقيمة إجمالية 30 مليون ريال

أمير جازان بالنيابة يدشن مركز طب الأسنان التخصصي

دشن أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، مركز طب الأسنان التخصصي بجازان، بقيمة إجمالية بلغت 30 مليون ريال.

واستمع أمير منطقة جازان بالنيابة إلى لشرح مفصل من المدير العام للشؤون الصحية بجازان، عبدالرحمن بن دبي الحربي، عن المركز الذي أُنشئ على مساحة بلغت أكثر من 3400 متر مربع، وفق الطرق الحديثة والتصاميم الهندسية ذات البيئة الجمالية المتميزة، ويضم 50 عيادة طبية مجهزة طبياً في مختلف اختصاصات صحة الفم والأسنان، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لمرضى صحة الفم والأسنان بالمنطقة، إضافة لعمل العيادات الافتراضية الرقمية على توفر الخدمات الاستشارية والتوعوية والتثقيفية للمرضى وللأطباء في المستشفيات والمراكز الأخرى بجازان، وما يتوافر به من كوادر طبية متخصصة يزيد عددهم على 230 طبيباً ومساعد طبيب أسنان مؤهلين ومصنفين استشاريين وأخصائيين ومقيمين في مختلف اختصاصات الأسنان الدقيقة، إضافة إلى الكوادر الفنية والإدارية المؤهلة.

واطّلع أمير منطقة جازان بالإنابة على الأقسام المساندة بالمركز وما يتوافر بها من تجهيزات طبية حديثة ستسهم في تقديم الخدمات الصحية للمرضى بجودة عالية، كخدمات الأشعة الجدارية والبانوراما وثلاثية الأبعاد، ومعامل الأسنان المتقدمة والمتطورة، والتعقيم المركزي، والاستقبال والتنسيق الطبي، والسجلات الطبية، وآلية عمل المركز الذي سيسهم في تقليص أوقات انتظار المرضى في الحصول على الخدمة من خلال إتاحة أكثر من 3000 موعد للمرضى في الأسبوع.

ونوه أمير جازان بالنيابة، بدعم وحرص ومتابعة القيادة الرشيدة لتقديم أفضل الخدمات الصحية والطبية للمواطنين والمقيمين بالمنطقة.

أمير جازان بالنيابة يدشن مركز طب الأسنان التخصصي

أمير جازان بالنيابة يدشن مركز طب الأسنان التخصصي

أمير جازان بالنيابة يدشن مركز طب الأسنان التخصصي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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