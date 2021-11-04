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الإفراج عن ناقلة نفط فيتنامية محتجزة بإيران
-
الخميس 11 نوفمبر 2021 11:04 صباحاً
عرض تجربة مصر الاستثمارية أمام اجتماع آلية تنمية الاستثمار فى البلاد العربية
-
الخميس 11 نوفمبر 2021 11:02 صباحاً
سلطان عُمان يوجه بإنشاء وحدة مستقلة لقياس أداء المؤسسات الحكومية
-
الخميس 11 نوفمبر 2021 11:02 صباحاً
جيهان خليل: لا أجسد أي شخصية إلإ بعد الاقتناع بأبعادها
-
الخميس 11 نوفمبر 2021 11:02 صباحاً
3 ساعات متوسط تأخير القطارات في خطي الإسكندرية وأسوان
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الخميس 11 نوفمبر 2021 11:02 صباحاً
7 لغات لإرشاد المعتمرين والزائرين بالمسائل الشرعية في المسجد الحرام
-
الخميس 11 نوفمبر 2021 11:02 صباحاً
تعرف على حركة الطرق
-
الخميس 11 نوفمبر 2021 11:02 صباحاً
الأحد .. البرلمان يفتح ملف الزيادة السكانية
-
الخميس 11 نوفمبر 2021 11:02 صباحاً
التحقيق مع صاحب مصنع ادوات صحية بتهمة الغش فى القاهرة
-
الخميس 11 نوفمبر 2021 11:02 صباحاً
دراسة بجامعة بنها حول تطبيقات النانو تكنولوجي في صناعة أعلاف الأسماك
-
الخميس 11 نوفمبر 2021 11:02 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
هل تختفى الإسكندرية بسبب تغيرات المناخ؟
فيديو
فيديو اليوم السابع
الخميس 04 نوفمبر 2021 03:40 مساءً
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