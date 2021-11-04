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تداول ٨٧٣ طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
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السبت 13 نوفمبر 2021 11:15 صباحاً
القوى العاملة : 32 شركة تشارك في ندوة السلامة وتصاريح العمل ببورسعيد
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السبت 13 نوفمبر 2021 11:15 صباحاً
«تنمية المشروعات الصغيرة» يعد دراسة ميدانية لـ 1500 قرية
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السبت 13 نوفمبر 2021 11:15 صباحاً
أول تعليق برلماني على تقديم مسرحية «المومس الفاضلة»: لا تتماشى مع قيم المجتمع
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السبت 13 نوفمبر 2021 11:15 صباحاً
«المومس الفاضلة» تصل البرلمان: «فن إباحي لا يناسب المجتمع المصري»
-
السبت 13 نوفمبر 2021 11:15 صباحاً
قبل حسن شاكوش..مغنيون خارج نقابة المهن الموسيقية دون رجعة
-
السبت 13 نوفمبر 2021 11:15 صباحاً
اليوم.. النقض تنظر طعن طبيب على إعدامه بقتل زوجته وأطفاله الثلاثة
-
السبت 13 نوفمبر 2021 11:15 صباحاً
«الداخلية» تكشف حقيقة غلق مجهولين طريق «حدائق أكتوبر»
-
السبت 13 نوفمبر 2021 11:15 صباحاً
إقبال كبير.. انطلاق أضخم مهرجان ترفيهي للألعاب في العالم بموسم الرياض
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السبت 13 نوفمبر 2021 11:07 صباحاً
ساندرا سمير تتوج ببطولة كأس أمم أفريقيا للتنس
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السبت 13 نوفمبر 2021 10:59 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
ميقاتي: عازمون على معالجة العلاقات مع دول الخليج الشقيقة وأدعو قرداحي لتحكيم ضميره
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 04 نوفمبر 2021 03:36 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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