«دور المرأة في التنمية المجتمعية» محاضرة بثقافة بني سويف

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برعاية د. إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة عددًا من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة بني سويف التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، حيث نظم بيت ثقافة أبوسليم محاضرة حول «دور المرأة في التنمية المجتمعية»، قال خلالها مسؤول النشاط إن المرأة هي نواة المجتمع، وتعد إحدى أهم الأطراف المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والسعي من أجل بيئة نظيفة خالية من الكربون، ولا يقل دورها عن دور الرجل في إيجاد حلول لتحديات تغير المناخ ودعم الجهود من أجل مستقبل مستدام، بجانب مسابقات ثقافية في المعلومات العامة.

وناقش بيت ثقافة أهناسيا المدينة كتاب «رحلة الحمامة العجيبة»، تأليف عزة سلطان، بينما نظمت مكتبة منشأه عاصم محاضرة عن «التدخين وأضراره» تناولت آثاره السلبية على صحة الفرد والمجتمع كله، مع مسابقة ثقافية عن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، فيما نفذ بيت ثقافة اهناسيا الخضراء ورشة رسم حر.

وقدم نادي تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة بني سويف محاضرة حول «التحكم في إخفاء وإظهار أيقونات سطح المكتب»، بالإضافة للقاء الأسبوعي لنادي أدب بني سويف ونادي أدب الطفل، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة ببا امسية شعرية حول بناء القصيدة شارك فيها الشعراء شريف صلاح، محمد جمال، وائل سيد، محمود توفيق، ماريا عزت، منار محمد، شيماء عادل، وإسراء محسن.