«قصور الثقافة» تنظم محاضرات وأمسيات شعرية وفنية متنوعة بالقليوبية

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برعاية د. إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، عدة أنشطة ثقافية وفنية بفرع ثقافة القليوبية بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، برئاسة الفنان جلال عثمان، حيث عقدت مكتبة كفر طحلة للطفل والشباب، محاضرة بعنوان «الإدمان وأثاره السلبية على الفرد والمجتمع» ألقتها عزة السيد مسؤول النشاط، أوضحت خلالها أن ضرر المخدرات لا يقتصر على الفرد المدمن فقط بل أنه يؤثر على المجتمع من جميع الجوانب تأثير إقتصادي وأمني وإجتماعي فهو يؤثر على الأمن القومي للبلاد بشكل عام، وغيرها من المشاكل المختلفة التي تحدث حال وقوع أبناء المجتمع في طريق الإدمان على المخدرات؛ لهذا السبب فإن الدولة تبذل الكثير من الجهد للحد من هذا التأثير والعمل على خلق مجتمع خال من الإدمان.

أعد نادي الأدب ببيت الخانكة، أمسية شعرية أدارتها الشاعرة نجاح على، بحضور السادة أعضاء وضيوف النادي ومنهم، محمد زغلة، أشرف كامل، على محمود، ناهد فتحي، مصطفى محمد، إلى جانب محاضرة بعنوان «الزيادة السكانية وأضرارها»، كما عقدت مكتبة طحانوب، محاضرة بعنوان «الإرهاب والتطرف الديني» ألقتها مروة خالد، تناولت أن الإرهاب يشكل خطرا كبيرا على المجتمع كما أوضحت أن الأعمال الإرهابية الناتجة عن الأفكار المتشدة والتي يؤمن بها المتطرفين، جاءت نتاج الجهل بالنصوص الدينية، وأضافت أن الدولة تقوم بالعديد من الجهود للتصدي لهذا العدوان ونشر ثقافة التسامح والفهم الصحيح للدين.

نظم نادي تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة بنها، محاضرة للحديث عن أهم استخدامات برنامج word للمدرب محمود سعيد، بجانب عرض بنادي السينما بالقصر فيلم «محمد رسول الإنسانية»، كما واصل نادي المرأة بالقصر ورشة تعليم تفصيل الملابس.

أقام بيت ثقافة القلج، حفل فني بمناسبة أعياد الطفولة، تضمن باقة من الفقرات ومنها عرض فريق كورال البيت قدموا خلاله مجموعة متنوعة من الأغاني، بجانب عرض مسرح عرائس قفازية، ثم فقرة أغاني أطفال مصورة تم عرضها فيديو بروجيكتور، كما نفذ بيت ثقافة طوخ ورشة للأطفال لعمل أشكال فنية مختلفة باستخدام ورق الفوم جليتر، تنفيذ الفنان سمير عبدالعزيز.

بينما أقام كل من بيت ثقافة أبوزعبل، ومكتبة كفر عبيان، مسابقة في المعلومات العامة لطلاب المدارس، ومسابقة ألعاب ذهنية تهدف إلى فتح أفاق جديدة للمعرفة والتفكير الإبداعي، فيما استقبل قصر ثقافة الطفل ببنها، مجموعة من طلاب المدارس الإبتدائية حيث تمت مشاركتهم في ورشة أعمال فنية مختلفة باستخدام ورق الفوم جليتر.